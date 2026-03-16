“¿Por qué encubriste el sobreprecio?”: cuestionan a Dulon por buses Pumakatari

Durante la ronda de preguntas del debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Jorge Dulon Fernández, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), enfrentó una serie de cuestionamientos de otros postulantes, especialmente por su paso por el Concejo Municipal y el caso de los buses Pumakatari.

“¿Por qué encubriste el sobreprecio?”

El candidato Eduardo Iturralde lanzó una de las preguntas más directas del debate al referirse al presunto sobreprecio en la compra de los buses municipales.

“¿Por qué no presentaste tu denuncia y encubriste el sobreprecio?”, cuestionó.

Dulon respondió señalando que en ese momento no ocupaba un cargo en la unidad de transparencia del municipio y aseguró que investigó el tema desde otros espacios.

“Hemos desarrollado justamente esa investigación. Para que te informes adecuadamente, yo no estaba como jefe de transparencia cuando estaban los Pumakatari, pero desde la sociedad civil sí lo hemos investigado”, afirmó.

El candidato añadió que también revisaron documentación desde el Concejo Municipal y que cuentan con un criterio sobre el caso.

Auditorías a la Alcaldía y a la gestión de Arias

Otro momento tenso se dio cuando César Dockweiler cuestionó la falta de rendición de cuentas del actual alcalde Iván Arias y preguntó si apoyaría auditorías a la gestión municipal.

Dulon aseguró que respalda ese proceso.

“Hemos sido los primeros en apoyar auditorías no solo al Ejecutivo Municipal, sino también al propio Legislativo”, respondió.

El candidato afirmó que desde el Concejo se convocó en varias oportunidades al alcalde y a sus autoridades para rendir cuentas.

“Hemos convocado en varias ocasiones al alcalde Iván Arias y a varios de sus ejecutivos, y lamentablemente muchas veces no hemos tenido eco. Las actas están publicadas”, sostuvo.

Más recursos con alianzas público-privadas

En el debate sobre economía municipal, el candidato Rodrigo Rivero preguntó cómo incrementaría las recaudaciones del municipio.

Dulon explicó que su estrategia apunta a impulsar alianzas público-privadas.

“El presupuesto hoy oscila entre 1.700 y 1.800 millones de bolivianos y eso no alcanza. Por eso planteamos proyectos como luminarias LED, parqueos tarifados y fotomultas para generar recursos”, indicó.

Mochilas, desayuno escolar y apoyo al área rural

El actual alcalde Iván Arias también lo interpeló, preguntándole si estaba de acuerdo con la entrega de mochilas escolares, zapatos y canastas solidarias.

Dulon respondió que se deben fortalecer las políticas públicas vinculadas a educación y alimentación escolar.

“Sí, hay muchas necesidades todavía en materiales y alimentación complementaria. Nosotros vamos a desarrollar alianzas público-privadas con el sector rural y potenciar Zongo y Hampaturi para el desayuno escolar”, explicó.

Proyecto para reforzar el carácter de sede de Gobierno

El candidato Ricardo Cuevas cuestionó el proyecto de Dulon para reforzar el carácter de La Paz como sede de Gobierno.

El postulante respondió que la propuesta busca asegurar recursos nacionales para la ciudad.

“Lo importante de este proyecto de ley es poder pedir a la Asamblea Legislativa que se asignen recursos del erario nacional a La Paz en su carácter de sede de gobierno”, señaló.

Transparencia y acceso a la información

Finalmente, el candidato Álvaro Roca preguntó sobre su postura frente a la burocracia y la corrupción, además de si apoyaría una ley de acceso a la información pública.

Dulon aseguró que ya impulsó una iniciativa en ese sentido.

“Ya hemos presentado un proyecto de ley para mejorar la transparencia y el acceso a la información. Además, planteamos fortalecer la participación y el control social para fiscalizar de verdad la gestión pública”, concluyó.

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