Rivero: “La Paz debe dejar de ser una ciudad tranca”

Durante la ronda de preguntas del debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Carlos Nemo Rivero Auza, de Alianza Patria Sol, respondió a consultas de sus contrincantes y lanzó un llamado directo al electorado de cara a las elecciones subnacionales.

Uno de los momentos destacados se produjo cuando respondió a una consulta del candidato Miguel Roca sobre la posibilidad de recuperar el impuesto a la cerveza para fortalecer los ingresos del municipio.

Rivero sostuvo que respaldará medidas que permitan incrementar los recursos municipales y mejorar la gestión pública.

“El 22 de marzo tenemos que votar todos para que nuestra ciudad deje de ser ciudad tranca”, afirmó.

El candidato también sostuvo que la ciudad ha tenido un retroceso en los últimos años.

“Hemos retrocedido 25 años en nuestros últimos cinco años”, aseguró.

Educación y apoyo a estudiantes

Rivero planteó reforzar las políticas educativas municipales para evitar la deserción escolar.

Según explicó, el municipio debe garantizar desayunos escolares nutritivos, entrega de insumos y talleres de capacitación tecnológica para estudiantes.

También planteó fortalecer el apoyo con mochilas y herramientas tecnológicas.

Equipo técnico para la gestión

Ante una consulta del candidato Raúl Daza, Rivero afirmó que su propuesta cuenta con un equipo técnico especializado para la administración municipal.

“No solo se necesitan ganas, hay que estar capacitado y educado”, señaló.

El postulante mencionó que su equipo incluye expertos en distintas áreas, entre ellos Freddy Miranda, a quien destacó por su experiencia en gestión de riesgos.

Contaminación acústica

Durante el intercambio con el candidato Luis Eduardo Siles, Rivero se refirió al problema de la contaminación acústica y visual en la ciudad.

“La contaminación auditiva y visual que tenemos por toda la ciudad afecta la salud mental y tenemos que detenerla”, sostuvo.

Transparencia y cultura

Consultado sobre la lucha contra la corrupción, el candidato afirmó que su gestión priorizará transparencia en la administración pública.

“El político no es malo, es malo el político corrupto que ve nuestra ciudad como un negociado”, indicó.

Finalmente, ante una consulta del candidato César Dockweiler sobre la posibilidad de retomar el Chukuta Fest, Rivero expresó su respaldo a la promoción cultural, aunque señaló que estos espacios no deben utilizarse con fines políticos.

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