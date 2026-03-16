“Me pediste que te tome en cuenta en mi lista”, dice Plata a Sogliano

Un tenso cruce de palabras se registró durante la ronda de preguntas del debate rumbo a la Alcaldía de La Paz, cuando los candidatos Óscar Sogliano (APB Súmate) y Jhonny Plata (Jallala La Paz) intercambiaron acusaciones sobre su trayectoria política y presuntos acercamientos antes del proceso electoral.

El intercambio comenzó cuando Sogliano cuestionó a Plata y lo acusó de mentir sobre su participación en la política y su relación con estructuras partidarias.

“No seas mentiroso. Has sido alcalde, has sido diputado y tu esposa es la primera concejal”, afirmó Sogliano durante su intervención, en medio del debate entre candidatos.

La acusación generó una respuesta inmediata de Plata, quien rechazó los señalamientos y afirmó que su contrincante incluso habría buscado reunirse con él antes de la contienda electoral.

“No entiendo por qué me viniste a buscar a mi oficina, sin que yo te invite, sin que yo te dé una audiencia. Buscaste a mis hijos y me pediste que te tome en cuenta en mi lista”, respondió.

Plata aseguró además que cuenta con registros de ese encuentro y sostuvo que puede demostrar lo ocurrido.

El intercambio obligó a la moderación del debate a recordar las reglas establecidas para evitar interrupciones entre candidatos.

El cruce se produjo en medio de una ronda de preguntas en la que los postulantes debatían temas de gestión municipal, financiamiento de propuestas y la situación económica de la Alcaldía, pero terminó derivando en acusaciones personales entre ambos candidatos.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play