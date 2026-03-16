Auditoría, bonos y control al transporte: la apuesta de Jhonny Plata para La Paz

En su intervención de dos minutos durante el debate rumbo a la Alcaldía de La Paz, el candidato Jhonny Plata, candidato por la agrupación Jalla La Paz, expuso este domingo sus principales propuestas enfocadas en la situación financiera del municipio, la seguridad ciudadana, el transporte y el fortalecimiento del sistema de salud.

En el área económica, Plata anunció que una de sus primeras acciones será realizar una auditoría a la Alcaldía para conocer el estado real de las finanzas municipales, además de impulsar una amnistía tributaria para que los contribuyentes regularicen sus obligaciones.

“Haremos primero una auditoría a la Alcaldía para ver el estado en el que se encuentra. Vamos a aplicar una amnistía tributaria para que todos los paceños puedan tener sus documentos en orden”, señaló.

Asimismo, planteó generar nuevos recursos mediante la emisión de bonos destinados a proyectos de infraestructura.

“Vamos a obtener adicionalmente 500 millones con emisión de bonos que serán destinados a megaestructuras”, explicó.

En materia de transporte, el candidato propuso reforzar los controles municipales para evitar el denominado “trameaje” en el servicio público, mientras que en seguridad ciudadana planteó fortalecer a la Guardia Municipal y mejorar su equipamiento.

“Implementaremos control ciudadano con apoyo de la Guardia Municipal y equiparemos a nuestras guardias con motocicletas eléctricas”, indicó.

También anunció gestiones para incrementar el número de efectivos policiales y mejorar la iluminación de la ciudad como parte de la estrategia de seguridad.

En el área de salud, Plata planteó ampliar esta red, además de implementar campañas de prevención y digitalizar el historial médico de los ciudadanos.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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