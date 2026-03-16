“Que la marraqueta no falte”: Sogliano asegura que priorizará la economía familiar

Durante el debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Óscar Sogliano, de APB Súmate, centró su intervención en fortalecer la economía familiar como eje principal de su propuesta de gobierno municipal.

El postulante afirmó que su plan surge de las preocupaciones recogidas en las calles y que una de sus prioridades será garantizar estabilidad económica para las familias paceñas, especialmente en el acceso a productos de la canasta familiar.

“Garantizar el peso, pero también el peso justo de la canasta familiar para que nuestra marraquetita no falte en la mesa de todos los paceños y paceñas”, afirmó durante su exposición.

Tres polos de desarrollo económico

Sogliano planteó la creación de tres polos de desarrollo económico productivo para dinamizar la economía de la ciudad.

El primero estaría ubicado en Minasa, en Villa Fátima, donde se impulsaría un centro de comercialización de productos provenientes de los Yungas, Zongo y Jampaturi, como miel, cacao y café. La propuesta busca distribuir estos productos en los principales mercados de La Paz.

El segundo proyecto contempla la creación de un centro de innovación para jóvenes, orientado al emprendimiento y la tecnología.

El tercero plantea la construcción de un campo ferial, destinado a promover inversiones privadas y generar espacios para pequeños, medianos y grandes emprendedores.

Otras propuestas para la ciudad

Durante su intervención también mencionó la necesidad de fortalecer áreas como salud, educación, seguridad ciudadana y gestión de riesgos, además de recuperar espacios deportivos para la población.

Sogliano sostuvo que su propuesta apunta a ordenar la ciudad y fortalecer la economía de las familias paceñas, colocando en el centro de la gestión municipal las necesidades cotidianas de la ciudadanía.

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