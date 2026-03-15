La Paz entra en la recta final electoral con último debate y cierre de campañas

Los candidatos a la Alcaldía de La Paz, El Alto y a la Gobernación del departamento encaran los últimos días de campaña antes de la votación del 22 de marzo, mientras este domingo se realizará el debate final de postulantes.

El departamento de La Paz ingresa en la fase decisiva de las elecciones subnacionales, en las que la población elegirá a sus nuevas autoridades municipales y departamentales.

Los ciudadanos acudirán a las urnas el domingo 22 de marzo, jornada en la que se definirá quiénes asumirán la Alcaldía de La Paz, la Alcaldía de El Alto y la Gobernación del departamento, cargos clave para la gestión pública en los próximos años.

En el caso de la Gobernación paceña, la contienda electoral reúne a 17 candidatos, lo que convierte esta elección en una de las más competitivas de los últimos procesos electorales en el departamento.

En paralelo, las candidaturas para las alcaldías de La Paz y El Alto también presentan una amplia participación de organizaciones políticas, lo que anticipa una jornada electoral con varias opciones para el electorado.

Últimos días de campaña

De acuerdo con el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen plazo para realizar campaña y difusión de propaganda hasta el 19 de marzo, fecha a partir de la cual entrará en vigencia la prohibición de propaganda electoral en medios de comunicación, como parte de la etapa final previa a la votación.

Debate final de candidatos

En medio de esta recta final, este domingo se realizará el debate final de los candidatos a la Alcaldía de La Paz, un espacio donde los postulantes expondrán sus propuestas y responderán preguntas sobre los principales problemas que enfrenta la ciudad.

Los debates forman parte de las actividades promovidas para que la ciudadanía pueda comparar propuestas y emitir un voto informado, antes de acudir a las urnas.

De esta manera, el proceso electoral entra en sus últimos días de campaña, mientras los ciudadanos paceños analizan las propuestas de los diferentes candidatos que buscan dirigir los destinos de La Paz, El Alto y el departamento paceño en la próxima gestión.

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