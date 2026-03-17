Freddy Mamani propone convertir a El Alto en una ciudad productiva y turística

El candidato a la Alcaldía de El Alto por Innovación Humana, Freddy Mamani, aseguró en Uno Decide, que su principal objetivo es transformar la ciudad en un municipio productivo, transparente y con mayor desarrollo económico, a partir del impulso a los microempresarios, artesanos y el turismo.

Mamani explicó que decidió ingresar a la política al observar una ciudad “corrompida, destrozada, con calles bombardeadas y llena de corrupción en el municipio”.

Arquitecto de profesión, conocido por la construcción de los llamados Cholets, el postulante afirmó que su experiencia en obras dentro y fuera del país le permite proyectar una nueva visión para la urbe alteña.

Mega proyecto para artesanos y microempresarios

Mamani señaló que uno de sus principales planteamientos es la ejecución de un mega proyecto para la ciudad de El Alto, enfocado en crear un espacio dedicado a los pequeños microempresarios y artesanos, para que puedan exponer y comercializar sus productos.

Según explicó, la intención es generar una especie de vitrina que permita abrir mercados y fortalecer la economía local.

“Queremos que lo que producen nuestros hermanos y hermanas se exporte al mundo, con sello alteño y marca boliviana”, afirmó.

El candidato sostuvo que El Alto tiene una importante capacidad productiva y una mano de obra calificada, pero considera que esa fuerza laboral no ha sido apoyada por las autoridades municipales.

Turismo como motor económico

Otro de los ejes de su propuesta está vinculado al turismo, sector que, a su juicio, puede convertirse en una fuente importante de ingresos para la ciudad.

Mamani destacó que los Cholets ya son un atractivo que despierta el interés de visitantes extranjeros, pero aseguró que se necesita ir más allá y construir obras públicas con valor turístico, similares a íconos arquitectónicos internacionales.

“El turismo es una economía sin chimenea. Tenemos que mejorar nuestra gastronomía, nuestros hoteles, restaurantes y también construir obras públicas que atraigan visitantes”, señaló.

Seguridad ciudadana e iluminación

En materia de seguridad ciudadana, el candidato propuso iluminar casi al 100% la ciudad, instalar cámaras inteligentes y construir módulos policiales equipados en distintos puntos de El Alto.

Lucha contra la corrupción y recaudación

Mamani aseguró que para financiar sus proyectos es necesario cortar la corrupción y mejorar la recaudación municipal. Según dijo, los recursos actuales del municipio alcanzan los 1.490 millones de bolivianos, pero denunció que una parte importante se pierde por sobreprecios y prácticas irregulares.

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