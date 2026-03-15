Todo listo para el debate por la Alcaldía de La Paz esta noche

El encuentro se realizará este domingo desde las 21:00 y reunirá a candidatos de distintas agrupaciones políticas que presentarán sus propuestas para dirigir el municipio paceño rumbo a las elecciones subnacionales.

La ciudad de La Paz vivirá esta noche uno de los momentos clave de la campaña electoral rumbo a las elecciones subnacionales. Desde las 21:00, se desarrollará el debate entre los candidatos a la Alcaldía paceña, un espacio en el que los postulantes expondrán sus propuestas para gobernar el municipio.

Durante el encuentro, los candidatos abordarán temas centrales para la ciudad como seguridad ciudadana, transporte, desarrollo urbano y salud, en un intercambio que permitirá a la ciudadanía conocer con mayor detalle sus planes de gobierno.

El orden de participación fue definido mediante sorteo y el debate estará organizado en dos bloques, con el objetivo de facilitar la exposición de propuestas y el desarrollo de las preguntas entre los postulantes.

Bloque 1

Hernán Rivera Nava — Nueva Generación Patriótica (NGP)

Carlos Palenque Monroy — Libertad y República (Libre)

Fernando Valencia Aguilera — Vamos Integrando al Desarrollo Autonómico (VIDA)

Oscar Sogliano Helguero — APB Súmate

Pendiente de candidato

Isaac Fernández Cano — Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP)

Waldo Albarracín Sánchez — Venceremos

Jhonny Plata Chalar — Jallalla

Mario Silva Coya — Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Bloque 2

Luis Eduardo Siles Pérez — Unión por el Cambio (UPC)

Jorge Dulon Fernández — Movimiento Tercer Sistema (MTS)

Francisco Xavier Iturralde Torrico — Alianza Social Patriótica (ASP)

Cesar Dockweiler Suarez — Innovación Humana

Carlos Nemo Rivero Auza — Alianza Patria Sol

Iván Arias Durán — Suma por el Bien Común

Raúl Daza Quiroga — Frente Revolucionario de Izquierda (FRI)

Ricardo Cuevas Vera — Movimiento por la Soberanía (MPS)

Miguel Antonio Roca Sánchez — Somos La Paz

La expectativa es alta entre la población paceña, ya que este debate permitirá contrastar propuestas, observar el desempeño de los candidatos y escuchar sus respuestas frente a los principales problemas que enfrenta la ciudad.

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