"Menos humanos, más tecnología": Palenque rechaza crear un 'Zar Anticorrupción' y apuesta por la IA en el municipio

El candidato Carlos Eduardo Palenque (Libre) marcó distancia de las propuestas tradicionales durante la ronda de preguntas en el debate municipal. Ante el cuestionamiento de Waldo Albarracín (Venceremos) sobre la creación de un "Zar Anticorrupción", Palenque fue tajante al rechazar la idea, argumentando que la solución no es contratar más personal, sino automatizar la gestión.

"Al sacar al humano del proceso y usar inteligencia artificial para aprobaciones y permisos, luchamos de manera frontal contra la corrupción", sentenció, asegurando que el municipio no tiene fondos para pagar más sueldos.

Reingeniería en seis meses y basura "productiva"

Consultado por Fernando Valencia (VIDA) sobre la sostenibilidad financiera, Palenque aseguró que, bajo el liderazgo de Ramiro Cavero, el ordenamiento del gasto tomará solo seis meses. El plan incluye descentralizar presupuestos hacia las subalcaldías y optimizar los recursos humanos existentes para evitar despidos, respondiendo así a la inquietud de Mario Silva (PDC) sobre la estabilidad laboral.

Respecto al colapso inminente del relleno sanitario de Sak´a Churu, Palenque propuso una visión industrial:

"No vamos solo a enterrar la basura. Mediante alianzas público-privadas, vamos a reciclarla para convertirla en energía y en muebles para las unidades educativas".

Alianzas privadas y el fin del gasto en el Teatro al Aire Libre

A la pregunta de Rodrigo Rivera (NGP) sobre qué gasto innecesario eliminaría, el candidato de Libre sorprendió al proponer que el municipio deje de administrar el Teatro al Aire Libre.

Según Palenque, el predio genera un gasto corriente excesivo en sueldos. Su propuesta es una alianza público-privada que potencie la "economía naranja", permitiendo que el sector privado mantenga la infraestructura a cambio de incluir estudios de grabación y aulas de conservatorio para artistas paceños, sin que le cueste un solo boliviano a la Alcaldía.

"Sin guirnaldas ni shows"

Al finalizar la ronda, y tras el silencio del candidato Jhonny Plata (Jallalla), quien prefirió no preguntar, Palenque aprovechó para lanzar una crítica a sus adversarios: "Estamos trabajando duro sin hacer tanto show. Hemos visto habilidades hasta para emular voces en campaña; nosotros hacemos una campaña de cara a la gente, apareciendo de sorpresa y sin el concurso de cuellos largos para recibir guirnaldas compradas por uno mismo", remató.

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