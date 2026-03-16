“Mentira”: Albarracín responde a Valencia por acusación de prebendalismo en colegio paceño

Lo que comenzó como una exposición de propuestas derivó en un intenso "fuego cruzado" durante la ronda de preguntas al candidato Waldo Albarracín en el debate organizado por el Órgano Electoral. El exdefensor del Pueblo no solo tuvo que defender su proyecto de un "Zar Anticorrupción", sino que enfrentó acusaciones directas sobre su ética de campaña y su conocimiento de la normativa municipal.

El choque con Valencia: ¿Gestión o prevendalismo?

El momento más crítico se vivió cuando Fernando Valencia (VIDA) lanzó una acusación frontal: aseguró tener imágenes de Albarracín utilizando una escuela pública para ofrecer 90 bolsas de cemento a cambio de votos.

La respuesta de Albarracín fue inmediata y tajante: "Mentira". El candidato aclaró que fue invitado por padres de familia para inspeccionar la precaria infraestructura de dos colegios y que su única intervención fue técnica. "Me solicitaron colaborar con un plano, me convocaron a una asamblea y les entregué el plano cumpliendo mi compromiso. Si eso te molesta, es tu problema", replicó con dureza.

"No soy tu alumno": El desplante a Sogliano

La tensión escaló nuevamente cuando Óscar Sogliano (APB-Súmate) cuestionó la capacidad administrativa de Albarracín, preguntándole si conocía la Ley 482 y su aplicabilidad en La Paz.

"Si estás pensando que yo soy tu alumno y te voy a dar examen, ese no es el problema", disparó Albarracín, recordándole a Sogliano su formación como jurista: "Yo conozco la ley, pero como abogado además, porque tú no eres abogado". El candidato de Venceremos calificó la norma de "incompleta" y acusó a los actuales concejales de trabajar con normas viciadas que no satisfacen al pueblo. Sogliano cerró el micrófono con un seco: "No sabes entonces".

Un "Zar" independiente y subalcaldes por consenso

En un tono más propositivo pero igualmente firme, Albarracín respondió a Carlos Palenque (Libre) sobre las dudas de su propuesta estrella contra la corrupción. Aseguró que el "Zar Anticorrupción" y el "Defensor del Vecino" serán entidades con independencia total para que puedan investigar incluso al propio alcalde.

Asimismo, ante la consulta de Mario Silva (PDC) sobre la designación de autoridades locales, Albarracín propuso una fórmula de tres pasos para elegir subalcaldes: que vivan obligatoriamente en el distrito (no "impuestos"), meritocracia comprobada y consenso con la sociedad civil y los vecinos.

Solidaridad con San Isidro y las laderas

Finalmente, al responder a Isaac Fernández (A-UPP) sobre las zonas de desastre, Albarracín puso como ejemplo el desmoronamiento en Bajo San Isidro. Criticó que el municipio siempre espere a que ocurra la desgracia —como lo sucedido hoy en la zona Sur— para recién actuar. "El plan de riesgos debe ser preventivo, no podemos seguir atendiendo solo la tragedia", concluyó.

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