“Hay que sacar a la Alcaldía del desastre económico”: Albarracín plantea elevar la inversión municipal a Bs 1.000 millones

Durante su intervención en el debate municipal, Waldo Albarracín, candidato por la agrupación Venceremos, lanzó una propuesta ambiciosa para sacar a la Alcaldía de La Paz de lo que calificó como un "desastre económico". El eje central de su plan es quintuplicar la inversión pública, pasando de los actuales 165 millones de bolivianos a 1.000 millones durante su gestión.

Para lograr este salto financiero, Albarracín detalló una estrategia de siete puntos que incluye la concesión de servicios municipales, el acceso a financiamiento internacional y una medida que generó eco en el set: la "recuperación de lo robado" en obras que considera deficientes, citando específicamente el caso de la ciclovía.

Seguridad jurídica para el comercio minorista

Uno de los pilares sociales de su propuesta busca dar estabilidad al sector gremial. Albarracín propuso realizar un inventario exhaustivo de mercados y el reordenamiento de los puestos callejeros, pero con una novedad jurídica: la entrega de puestos bajo la modalidad de comodato.

"Es necesario formalizar de una vez la situación de los derechos de nuestras caseras", afirmó el candidato, buscando transitar de la informalidad a un modelo de derechos compartidos con el municipio.

Geología y Prevención: Mapa de "Constructibilidad"

Ante la vulnerabilidad del suelo paceño, el candidato de Venceremos propuso ir más allá del actual mapa de riesgos. Planteó la creación de un Mapa de Constructibilidad, una herramienta técnica que defina con precisión dónde y cómo se puede construir en la ciudad para evitar desastres y deslizamientos. Esta medida se complementaría con el programa "Plan Río Vivo", enfocado en la limpieza y canalización profunda de las cuencas paceñas.

Prioridad en salud y educación

Albarracín calificó como "magro" el actual presupuesto del 9% destinado a la salud y se comprometió a incrementarlo significativamente. Su plan incluye:

Fortalecimiento hospitalario: Priorizar la infraestructura en centros de salud de primer y segundo nivel.

Centros Infantiles: Reforzar la atención a la primera infancia y sectores vulnerables.

Educación: Inversión directa en infraestructura escolar para garantizar condiciones dignas de estudio.

El candidato cerró su presentación enfatizando que su gestión se basará en una "reingeniería institucional" para eliminar la burocracia que impide que los recursos lleguen a las laderas y zonas críticas de la ciudad.

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