“El que pinta su casa, no paga impuestos”: la promesa de Carlos Palenque a los vecinos que mejoren sus fachadas

Carlos Eduardo Palenque, candidato por Libertad y República (Libre), presentó su propuesta en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Con un discurso enfocado en la "asfixia burocrática", Palenque presentó un plan que busca reactivar la economía paceña mediante la eliminación de trabas administrativas y una reingeniería del espacio urbano.

Al iniciar su tiempo, el candidato envió un mensaje de solidaridad a los damnificados por las recientes lluvias en Alto Irpavi y Koani, lanzando una dura crítica a la actual administración municipal por la falta de respuestas ante los desastres naturales.

Desburocratización y "Ventanilla Única"

El eje central de su propuesta económica se basa en la digitalización total de los trámites. Palenque aseguró que, de llegar a la silla municipal, los emprendedores podrán abrir negocios al día siguiente de su solicitud mediante una declaración jurada digital, eliminando lo que él denomina "impuestos y patentes abusivos".

Una de las medidas que más llamó la atención fue el incentivo para las laderas de la ciudad: "El que pinta su casa, no paga impuestos", afirmó, proponiendo una exención tributaria para los vecinos que mejoren la estética de sus fachadas.

Infraestructura y Transporte Metropolitano

En cuanto al ordenamiento de la ciudad, Palenque planteó tres proyectos de infraestructura estratégica:

Parque Urbano Central: Propuso su reconstrucción para reordenar el comercio informal y albergar ferias tradicionales como la Alasita de forma permanente y organizada.

Tren Eléctrico: Un proyecto que calificó como "el gran sueño" para modernizar la movilidad urbana.

Carretera Metropolitana: Una vía exclusiva para el transporte productivo que conectaría Mecapaca, La Paz, Achocalla y El Alto, buscando desviar el tráfico pesado del centro de la ciudad.

Reingeniería sin subir impuestos

Sobre la deuda municipal, el candidato de Libre sostuvo que es posible mejorar la recaudación sin incrementar la carga impositiva. Su estrategia se basa en la eliminación de multas e intereses acumulados, ofreciendo facilidades de pago a los contribuyentes y utilizando la digitalización como herramienta principal para "cerrar el grifo a la corrupción" en las recaudaciones.

El debate continúa en su primer bloque, donde se espera que el resto de los candidatos contrasten estas medidas, especialmente en lo referido a la viabilidad financiera del tren eléctrico y las carreteras propuestas.

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