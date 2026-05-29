15 días de bloqueo en San Julián: Conductores varados esperan un nuevo cuarto intermedio

El municipio de San Julián cumple hoy quince días de un riguroso bloqueo de carreteras que mantiene completamente inhabilitado el ingreso a esta región. Tras haberse otorgado dos breves cuartos intermedios a lo largo de las dos semanas, el último de ellos el pasado lunes, los manifestantes han decidido cerrar el paso de manera estricta.

Diálogo postergado

Aunque los acercamientos previos entre las principales autoridades nacionales y departamentales encendieron una luz de esperanza, la crucial convocatoria municipal programada para hoy quedó oficialmente postergada. El encuentro para buscar una salida concertada se trasladó para este domingo a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de Emapa, ubicadas en el municipio de Cuatro Cañadas.

A estas horas de la noche, kilométricas filas de camiones cargados con combustibles y mercadería permanecen varadas en la ruta a la espera de un cuarto intermedio o solución del conflicto. Sin embargo, los sectores movilizados ya han advertido que no cederán nuevas treguas y que la medida de presión se mantendrá con carácter indefinido.

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