Rodrigo Paz asegura que Evo Morales “tiene los días contados” y destaca avances de su Gobierno

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, concedió una entrevista al medio argentino A24, en la que se refirió a la situación política en el país, los bloqueos recientes y la figura del expresidente Evo Morales. Paz afirmó que Morales enfrenta una orden de aprehensión vigente y sostuvo que, tarde o temprano, deberá responder ante la justicia por presuntas irregularidades durante su gestión.

“Él sabe que sus días están contados, que tarde o temprano tendrá que ir a la justicia, y esto genera pánico en su entorno”, declaró Paz, enfatizando que el exmandatario actúa con ansiedad debido a las investigaciones en su contra.

Atiende las demandas

El mandatario destacó que su Gobierno ha trabajado para mantener la estabilidad del país, mencionando avances en economía, hidrocarburos y exportaciones, así como la creación de un puente aéreo desde Santa Cruz a La Paz y El Alto para garantizar el abastecimiento de alimentos y combustibles durante los bloqueos.

“Si no nos frenan ahora, ya no habrá vuelta al pasado. La patria y su civismo están resultando más fuertes, y el diálogo vencerá finalmente”, señaló Paz, subrayando la importancia de mantener la institucionalidad y la paz social.

Llama al diálogo

Respecto a los bloqueos y conflictos sociales, el presidente aclaró que el Gobierno mantiene una política de diálogo con todos los sectores, diferenciando entre los que tienen demandas legítimas y los grupos que reciben respaldo de Morales o de recursos ilícitos, que buscan desestabilizar el país.

“Estamos en una lógica de diálogo constante, pero hay que separar las organizaciones en conflicto de aquellas manipuladas por Evo Morales”, afirmó.

Respaldo internacional

Paz también se refirió a la cooperación internacional, señalando el respaldo de países fronterizos y aliados estratégicos para asegurar la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el abastecimiento de la población.

“Tenemos el apoyo de todos los países fronterizos y un puente humanitario aéreo para abastecer a La Paz y El Alto”, destacó el presidente.

Finalmente, Rodrigo Paz defendió los logros de su administración, asegurando que se han cumplido promesas de estabilización económica, reducción del déficit fiscal y apoyo a bonos sociales, y reafirmó su compromiso con la democracia y la institucionalidad, frente a intentos de desestabilización promovidos por actores vinculados al expresidente Morales.

“No hay miedo, estamos firmes. Bolivia seguirá creciendo, y los culpables cumplirán responsabilidades ante la justicia”, concluyó el mandatario.

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