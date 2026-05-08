Viceministro revela audios donde Evo Morales incita a movilizaciones

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, presentó este jueves una serie de audios que presuntamente muestran al expresidente Evo Morales instruyendo sobre los bloqueos y las movilizaciones que han afectado al país en los últimos días. En los audios, Morales parece estar dando directrices sobre cómo llevar adelante las protestas, asegurando que los bloqueos continuarán hasta que el gobierno ceda a sus demandas.

Primer audio: Directrices sobre los bloqueos

En el primer audio presentado por Paredes, Morales se escucha diciendo:

“Yo veo que va a empeorar la situación, ¿por qué? Va a empeorar esto. El segundo es para el gobierno maleante, corrupto. Esta semana va a llegar, puede conseguir esta semanita, pero no va a saber estructuralmente”.



Este mensaje sugiere que Morales anticipaba que las movilizaciones y bloqueos iban a intensificarse y que el gobierno no podría manejar la situación de forma estructural.

El viceministro también indicó que, según el audio, Morales tenía claro el objetivo de desestabilizar al gobierno.

“Santa cruz solamente los bloqueos de caminos, Cochabamba ya está empezando el día lunes, miércoles hay cerco a La Paz, vamos a meter; si la Paz no encabeza, esto no va a ver”, señala Morales en uno de los audios y que según el viceministro refleja la idea de incrementar la presión sobre el gobierno de manera progresiva.

Segundo audio: Instrucciones sobre movilización y logística

En el segundo audio, Morales da instrucciones sobre cómo organizar los bloqueos:

“Cada departamento dije y se ubica en cada esquina de la plaza. Para combatir todo el día. Entonces, ustedes son ahí adelante corriendo, haciendo aquí. Y vienen unos que salen 100 jóvenes en cada esquina, cuatro esquinas”.

El expresidente parece coordinar a los manifestantes para que las movilizaciones sean más organizadas y efectivas, en lo que parece ser un intento por intensificar los bloqueos a nivel nacional. El audio termina con Morales confirmando que las acciones continuarían al día siguiente.

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