TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Política

Evistas anuncian marcha desde Caracollo a La Paz en rechazo a la Ley  1720

La marcha iniciará desde Caracollo a La Paz, rechazando la Ley 1720 y exigiendo la abrogación de la normativa. 

Juan Marcelo Gonzáles

10/05/2026 17:11

Foto; Marcha evista de 2025 (RKC)
La Paz

Escuchar esta nota

El movimiento Evo Pueblo anunció que iniciará una marcha por la vida el martes 12 de mayo, partiendo desde Caracollo con rumbo a La Paz, en rechazo a la Ley 1720 de Reconversión de Tierras. Esta movilización tiene como objetivo abrogar la ley, que permite la conversión de pequeña a mediana propiedad, y condena las políticas neoliberales del gobierno de Rodrigo Paz. La marcha busca defender la economía popular y la Constitución Política del Estado.

Otras peticiones 

El dirigente sindical de Evo Pueblo explicó que esta protesta también es una respuesta a los incrementos en los precios de los combustibles y la presunta privatización de empresas públicas.

“Esta movilización nace en defensa de la economía popular, en defensa de la Constitución Política del Estado y como respuesta contundente a las políticas neoliberales y privatizadoras del Gobierno de Rodrigo Paz”, manifestó un dirigente sindical de Evo Pueblo

La movilización también está motivada por la supuesta persecución política, judicial y policial que, según los organizadores, afecta a líderes sociales y campesinos. Durante la protesta, se exigirán cambios estructurales y el respeto a los derechos de los sectores sociales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD