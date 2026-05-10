Evistas anuncian marcha desde Caracollo a La Paz en rechazo a la Ley  1720

El movimiento Evo Pueblo anunció que iniciará una marcha por la vida el martes 12 de mayo, partiendo desde Caracollo con rumbo a La Paz, en rechazo a la Ley 1720 de Reconversión de Tierras. Esta movilización tiene como objetivo abrogar la ley, que permite la conversión de pequeña a mediana propiedad, y condena las políticas neoliberales del gobierno de Rodrigo Paz. La marcha busca defender la economía popular y la Constitución Política del Estado.

Otras peticiones

El dirigente sindical de Evo Pueblo explicó que esta protesta también es una respuesta a los incrementos en los precios de los combustibles y la presunta privatización de empresas públicas.

“Esta movilización nace en defensa de la economía popular, en defensa de la Constitución Política del Estado y como respuesta contundente a las políticas neoliberales y privatizadoras del Gobierno de Rodrigo Paz”, manifestó un dirigente sindical de Evo Pueblo

La movilización también está motivada por la supuesta persecución política, judicial y policial que, según los organizadores, afecta a líderes sociales y campesinos. Durante la protesta, se exigirán cambios estructurales y el respeto a los derechos de los sectores sociales.

Mira la programación en Red Uno Play