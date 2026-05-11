Defensa de Evo califica de político el juicio por trata de personas

Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico que defiende al expresidente Evo Morales, calificó este lunes de “político” el juicio que se sigue contra su defendido y aseguró que acudió a la audiencia instalada en la ciudad de Tarija debido a que, según afirmó, Morales no fue notificado legalmente.

“El juicio contra el expresidente Evo Morales es político, se violan sus garantías de derechos humanos. Quieren hacer ver a la gente que, supuestamente, ‘el evismo’ quiere hacer una convulsión en el país por un juicio que no tiene ningún sentido”, declaró Chávez ante los medios de comunicación.

El abogado sostuvo además que dentro del proceso se habrían cometido irregularidades e ilegalidades relacionadas con la reapertura del caso por los delitos de trata y tráfico de personas.

Las declaraciones de la defensa surgen luego de que el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija dispusiera una orden de aprehensión contra Morales y ratificara su declaratoria de rebeldía, tras su inasistencia a la audiencia de juicio oral en la que es acusado por el delito de trata de personas agravada.

Asimismo, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija emitió un mandamiento de aprehensión y una orden de arraigo contra el exmandatario, medidas que deberán ser ejecutadas por la Policía Boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play