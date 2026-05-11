Fiscalía emite orden de aprehensión y arraigo contra Evo Morales

El Ministerio Público determinó este lunes emitir una orden de aprehensión y arraigo contra el expresidente Evo Morales, luego de que no se presentara a la audiencia de juicio oral en el proceso en el que es investigado por el presunto delito de trata de personas agravada.

Desde la Fiscalía Departamental de Tarija informaron que, tras la inasistencia del exmandatario, se procedió a declararlo en rebeldía y se dispuso la emisión de nuevos requerimientos y mandamientos de aprehensión, cuya ejecución fue encomendada a la Policía Boliviana.

Asimismo, las autoridades fiscales señalaron que la declaratoria de rebeldía implica también la activación del arraigo correspondiente contra el dirigente cocalero, con el objetivo de evitar una eventual salida del país mientras continúe el proceso judicial.

El caso contra Morales se encuentra en etapa de juicio oral y está relacionado con una investigación por presunta trata de personas agravada. La audiencia debía instalarse este lunes; sin embargo, la ausencia del exjefe de Estado derivó en las nuevas determinaciones asumidas por el Ministerio Público.

Mira la programación en Red Uno Play