El Gobierno anunció la ampliación del plazo para el registro de nuevos beneficiarios del Bono PEPE 2026, una medida que busca facilitar el acceso de más familias al beneficio económico de Bs 450.

Según la información oficial, el registro de datos en unidades educativas y centros de educación especial se extenderá hasta el viernes 15 de mayo, luego de que se reportaran dificultades técnicas durante el proceso inicial.

Además, las autoridades confirmaron que el plazo para el cobro del bono también fue ampliado hasta el 19 de junio de 2026.

¿Quiénes pueden registrarse?

La ampliación incluye a estudiantes de:

Unidades educativas fiscales.

Unidades de convenio.

Centros de educación especial.

Centros de educación alternativa.

El registro debe realizarse directamente en la unidad educativa del estudiante entre el 7 y el 15 de mayo.

¿Cómo verificar si eres beneficiario?

La Gestora Pública habilitó una plataforma digital para consultar el estado del beneficio.

Para verificar los datos, solo se necesita ingresar el número de carnet de identidad y la fecha de nacimiento.

¿Cómo se cobra el Bono PEPE?

Los beneficiarios podrán cobrar los Bs 450 en una sola entrega hasta el 19 de junio de 2026.

Las autoridades aclararon que no se requieren documentos adicionales y que únicamente se debe presentar la cédula de identidad original y vigente del tutor registrado.

La ampliación del plazo busca evitar que estudiantes y familias queden fuera del programa debido a inconvenientes en el registro inicial.

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