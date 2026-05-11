¿Todavía no cobró el Bono PEPE? Así puede verificar si recibe los Bs 450

Miles de personas en Bolivia todavía no cobraron el Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad), y el Gobierno confirmó una ampliación en el plazo para acceder al beneficio económico de Bs 450.

La nueva fecha límite para realizar el cobro es el 19 de junio de 2026, por lo que los beneficiarios rezagados aún tienen tiempo para retirar el monto acumulado en un solo pago y sin restricciones por terminación de carnet.

El proceso de validación es automático y no requiere nuevos registros ni trámites presenciales, ya que el sistema utiliza las bases de datos de programas sociales ya existentes.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

La Gestora Pública habilitó una plataforma digital para realizar la consulta inmediata. Para verificar si accedes al beneficio debes:

Ingresar al portal oficial:

www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe Seleccionar la opción “Programa PEPE”. Introducir el número de carnet de identidad y la fecha de nacimiento.

También se puede acceder mediante el ícono del quirquincho disponible en la página principal de la Gestora.

¿Quiénes reciben el Bono PEPE?

El beneficio está dirigido a personas registradas hasta el 30 de noviembre de 2025 en alguno de estos programas:

Bono Juana Azurduy.

Bono Juancito Pinto.

Bono por Discapacidad Grave o Muy Grave.

Renta Dignidad para no rentistas.

Bono Anual de Indigencia o Ceguera.

Además, se incorporó un nuevo grupo beneficiario: estudiantes regulares de educación especial, alternativa y unidades educativas fiscales o de convenio que no cobraron anteriormente.

¿Cómo se realiza el cobro?

El pago se efectúa de manera automática y puede retirarse en ventanillas de entidades financieras autorizadas o mediante depósito en cuenta.

Para cobrar solo se necesita presentar la cédula de identidad original y vigente.

Las personas que tengan dudas o necesiten asistencia pueden comunicarse a través de:

Línea gratuita: 800 10 10 70.

WhatsApp: 77199342.

Las autoridades recomendaron no esperar hasta el último momento para evitar filas y demoras en las entidades habilitadas.

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