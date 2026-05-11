¿A cuánto llegó el pollo en La Paz? Comerciantes reportan nueva alza

El precio del kilo de carne de pollo llegó este lunes a Bs 27,80 en la Garita de Lima de la ciudad de La Paz, en medio de los bloqueos que afectan distintas carreteras del departamento.

Comerciantes señalaron que el incremento se debe principalmente al aumento en los costos de transporte ocasionados por los conflictos y desvíos en las rutas.

“Estamos con 27,80 al público. Está llegando por desvío, yo creo que también ya se va a normalizar, entonces el precio automáticamente baja”, explicó una vendedora del sector.

La comerciante aseguró además que, pese a las dificultades, el producto continúa llegando a los mercados paceños.

Sin embargo, los vendedores indicaron que los fletes se incrementaron considerablemente debido a los bloqueos, alcanzando los Bs 10 por unidad de pollo.

El incremento generó preocupación entre las amas de casa, quienes denunciaron que el alza golpea directamente la economía familiar.

Otra de las consumidoras señaló que muchas familias viven del ingreso diario y no logran cubrir el aumento de los alimentos básicos.

El sector comercial atribuye la subida del precio a los bloqueos instalados en distintas rutas del departamento de La Paz, que dificultan el traslado normal de productos desde el oriente del país.

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