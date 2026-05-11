Ministro Oviedo cuestiona protestas y pide priorizar el desarrollo de La Paz.

En medio del inicio del “Primer Encuentro para el Desarrollo y Progreso del Departamento de La Paz”, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, cuestionó las movilizaciones y bloqueos que se registran en distintos puntos del país y aseguró que desde el trópico se estarían impulsando protestas con fines políticos.

La autoridad participó del encuentro liderado por el presidente Rodrigo Paz, donde están presentes autoridades departamentales, alcaldes, concejales, asambleístas y dirigentes provinciales paceños.

Durante su intervención, Oviedo afirmó que La Paz debe enfocarse en recuperar su papel económico y productivo, dejando de lado los conflictos y bloqueos.

“Nosotros creemos que esa no debe ser la vocación de los paceños. La vocación de nosotros debe ser el crecimiento de nuestra región, del desarrollo de nuestra tierra”, manifestó.

El ministro relató además una conversación sostenida con un dirigente minero de Colquiri, quien le habría advertido sobre intentos de movilización en esa región.

“Hoy, tipo seis y media de la mañana, me llama un compañero de Colquiri muy alarmado y me dice: ‘están queriendo sacar a la gente a bloquear y aquí la población y los mineros no queremos salir’”, señaló.

Según Oviedo, al consultar cuál era la demanda de las protestas, la respuesta fue que el objetivo sería “que se caiga el gobierno”.

“Le pregunté de dónde viene esto y me dijo: ‘viene del trópico, están moviendo con plata a la gente’”, afirmó la autoridad.

En ese sentido, cuestionó que se pretenda impulsar medidas de presión sin propuestas concretas para el desarrollo del país.

“No podemos permitir que estén utilizando este tipo de recursos y prácticas para enfrentarnos a los bolivianos y perjudicar al país”, sostuvo.

Oviedo también aseguró que varias regiones paceñas demandan principalmente carreteras, desarrollo productivo, combustible e infraestructura básica en salud y educación.

Asimismo, destacó que existen sectores ciudadanos que buscan evitar nuevas medidas de presión.

“Nosotros no queremos bloquear, nos estamos organizando en comités de vecinos para desbloquear”, indicó al citar declaraciones de representantes del Distrito 7 de El Alto.

Finalmente, el ministro señaló que el objetivo del encuentro es construir una agenda regional enfocada en producción, inversión y desarrollo económico para el departamento de La Paz.

“Queremos una La Paz que vuelva a ser la principal región del país”, concluyó.

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