Arranca el “Primer Encuentro para el Desarrollo y progreso del departamento de La Paz”

Con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales, este lunes arrancó el “Primer Encuentro para el Desarrollo y Progreso del Departamento de La Paz”, una iniciativa encabezada por el presidente Rodrigo Paz y orientada a construir una agenda regional enfocada en el crecimiento económico y la pacificación del país.

En el evento participaron el gobernador, alcaldes, concejales, asambleístas, legisladores y líderes provinciales, quienes se reunieron para debatir propuestas vinculadas al desarrollo productivo y estratégico del departamento paceño.

“La Paz quiere tomar la iniciativa”

Durante su intervención, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el encuentro busca abrir una nueva etapa política enfocada en el desarrollo regional y la estabilidad.

“Para pacificar el país, para desarrollarlo en el marco de este inicio de una nueva etapa política en el país. La Paz ha querido tomar la iniciativa”, expresó la autoridad.

Oviedo señaló que, más allá de su rol como ministro, habló desde su condición de paceño comprometido con el crecimiento del departamento.

Desarrollo en medio del conflicto

El ministro remarcó que la reunión se desarrolla en un contexto marcado por conflictos y bloqueos, situación que —según dijo— no representa la verdadera vocación de la región.

“Nosotros creemos que esa no debe ser la vocación de los paceños. La vocación de nosotros debe ser el crecimiento de nuestra región, el desarrollo de nuestra tierra”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es recuperar el papel histórico de La Paz como uno de los pilares económicos del país.

Recursos naturales y potencial económico

Oviedo destacó que durante las semanas previas se trabajó con distintos sectores provinciales para identificar los puntos clave del desarrollo paceño y definir una visión estratégica para el departamento.

Según indicó, La Paz posee enormes recursos naturales, mineros, hidrológicos e hidrocarburíferos que deben convertirse en motores de crecimiento económico.

En ese contexto, mencionó especialmente el potencial del norte paceño como región productora de hidrocarburos.

Denuncia desvío de recursos

El ministro también reveló que, según información conocida recientemente, recursos destinados al desarrollo hidrocarburífero del norte paceño habrían sido redireccionados hacia otras regiones.

“Hemos descubierto que todo el presupuesto destinado para que el norte paceño sea una región productora de hidrocarburos fue desviado a otras regiones”, afirmó.

No obstante, aclaró que la posición del departamento no busca confrontar con otras zonas del país, sino exigir oportunidades de desarrollo para La Paz.

“Los paceños queremos tener nuestro propio desarrollo”, indicó la autoridad.

El encuentro continuará con mesas de trabajo y propuestas orientadas a fortalecer la economía regional y consolidar una agenda conjunta entre autoridades nacionales y locales.

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