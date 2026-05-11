Reforma parcial a la Constitución "romperá el Estado tranca", afirma Medinaceli

El diputado Alejandro Medinaceli afirmó que Bolivia necesita una reforma parcial de la Constitución Política del Estado y cambios legislativos profundos para “romper el Estado tranca” que, según señaló, se consolidó durante los últimos 20 años.

El legislador sostuvo que la actual Constitución fue diseñada “a medida del régimen pasado” y que ahora se requiere una modernización institucional para construir una nueva etapa política en el país.

La autoridad indicó que entre los cambios planteados se encuentran reformas a leyes relacionadas con minería, hidrocarburos, inversiones, seguridad ciudadana, sistema electoral y justicia.

Medinaceli destacó además el encuentro convocado por el Gobierno nacional con autoridades y sectores sociales, señalando que el objetivo es construir consensos para la “reconstrucción de la patria”.

“El momento electoral ya terminó. Ahora toca asumir con responsabilidad la reconstrucción del país”, sostuvo.

Movilizaciones en Bolivia

En relación a la creciente conflictividad social, el diputado diferenció las demandas sociales legítimas de lo que calificó como “actos de conspiración”.

“Las movilizaciones convocadas por Evo Morales no son reivindicaciones, son hechos de conspiración”, afirmó.

Según Medinaceli, algunos bloqueos y protestas responderían a intereses políticos vinculados al expresidente Evo Morales y a sectores afines al anterior gobierno.

Asimismo, expresó preocupación por los hechos violentos registrados durante las movilizaciones, como la colocación de objetos peligrosos en carreteras para afectar a transportistas y viajeros.

El diputado también aseguró que el Gobierno mantendrá abiertos los espacios de diálogo con organizaciones sociales y sectores movilizados.

“El Gobierno va a convocar las veces que sea necesario para dialogar y encontrar soluciones”, indicó.

Respecto a la imagen internacional del país, Medinacelli advirtió que los bloqueos y conflictos generan perjuicios económicos y afectan al turismo y las inversiones.

“Bolivia necesita estabilidad económica, política y social para generar trabajo y mover la economía”, señaló.

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo continuará impulsando reuniones con autoridades, organizaciones sociales y sectores productivos para abordar las demandas regionales y avanzar en acuerdos nacionales.

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