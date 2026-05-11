Parejas: “Sin reformas constitucionales Bolivia seguirá siendo poco atractiva para invertir”

El analista político Franklin Parejas considera que la negociación con distintos sectores será el punto de partida de las intenciones planteadas por el presidente Rodrigo Paz para encarar una revisión de la Constitución y proyectar un paquete de leyes que haga más atractivo al país para las inversiones extranjeras.

Cabe destacar que el mandatario, durante el encuentro nacional realizado en Cochabamba, adelantó que existen al menos 10 normas que serán debatidas con regiones, parlamentarios y distintos sectores del país.

Asimismo, anunció la creación de una Comisión de Reforma Constitucional que trabajará en consenso con actores políticos, regiones e instituciones para debatir cambios estructurales al modelo estatal.

“Bolivia está diseñada para que nadie en su sano juicio venga a invertir. Si no se hacen reformas constitucionales, las leyes van a ser frágiles, endebles y poco atractivas para la inversión”, sostuvo Parejas.

Respecto a una eventual reforma constitucional, el experto considera que Jorge Quiroga tiene la llave para respaldar estos cambios.

“Sin ese apoyo sería inviable llevar adelante cualquier reforma, tomando en cuenta que en el Legislativo se definen leyes y reformas constitucionales”, acotó.

Sobre la desconcentración de recursos, Parejas señaló que esto no significa que llegará más dinero a los departamentos, sino que permitirá una mayor flexibilidad y menos dependencia de la tutela del Estado central, otorgando una mayor participación territorial.

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