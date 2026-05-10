Asambleístas respaldan reforma parcial de la CPE tras Encuentro Nacional

Los asambleístas se pronunciaron de manera positiva sobre los resultados de la cumbre política celebrada en Cochabamba, donde se discutieron los 10 puntos clave para el futuro del país, incluyendo las reformas estructurales y las leyes que deben modificarse con el respaldo parlamentario y de las regiones. El encuentro fue calificado como una oportunidad para consolidar el cambio que el país necesita, y los frentes políticos en la Asamblea Legislativa lo ven como un paso crucial hacia la agenda legislativa del país.

Agenda legislativa y reformas constitucionales

El senador José Ormachea destacó que el apoyo a una reforma parcial de la Constitución Política del Estado es fundamental para mejorar la normativa en Bolivia. Según Ormachea, esta reforma permitiría una mayor flexibilidad y apertura, y evitaría que las leyes actuales sean limitantes para el progreso del país.

"Una reforma parcial de la Constitución es el camino para mejorar y adaptarnos a las necesidades actuales", señaló.

Reconstrucción del país

Por su parte, el diputado Alejandro Medina del PDC expresó que el objetivo principal del presidente Rodrigo Paz es reconducir al país, que, según él, fue desgastado y gobernado por 20 años por un régimen que no favoreció el desarrollo de Bolivia.

“Lo que hoy corresponde es que todos los bolivianos asumamos la responsabilidad de reconstruir la patria”, señaló Medina, resaltando la importancia de trabajar juntos para salir de la crisis.

Próximos pasos

El trabajo en comisiones será el siguiente paso para traducir los acuerdos alcanzados en la cumbre en acciones concretas. Los parlamentarios y autoridades locales esperan que estas comisiones permitan avanzar en la aprobación de leyes clave que sean fundamentales para el crecimiento y estabilidad del país.

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