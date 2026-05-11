Atención en La Paz: estos son los puntos de bloqueo y marchas para este lunes

La Policía Boliviana emitió un reporte actualizado sobre los principales puntos de bloqueo y movilizaciones previstas para este lunes 11 de mayo en el departamento de La Paz, donde se prevén marchas, protestas y cortes de vías desde tempranas horas de la mañana.

De acuerdo con el informe actualizado a las 06:00, existen bloqueos en distintas carreteras interdepartamentales e interprovinciales que afectan rutas hacia los Yungas, Oruro, Copacabana, Desaguadero y Viacha.

Entre los puntos de bloqueo identificados se encuentran:

La carretera La Paz – Yungas, en el municipio de Palos Blancos, provincia Caranavi.

La carretera La Paz – Oruro, en Sica Sica, Konani, Patacamaya y Achica Arriba.

La ruta hacia Copacabana, con bloqueos en Batallas y Achacachi.

La carretera a Desaguadero, afectada en Tiahuanacu, Jesús de Machaca y Guaqui.

La vía hacia Viacha, con cortes en Viacha, Charaña y el puente Jacha Tupo.

La Policía recomendó a la población utilizar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en los desplazamientos.

Foto: Comunicado de la Policía Boliviana. Policía.

Además de los bloqueos carreteros, también se anunciaron movilizaciones en el centro paceño durante esta jornada.

Entre las protestas previstas figuran:

Una marcha de protesta de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz desde la Casa Social del Maestro a partir de las 08:30.

Un paro movilizado de la Confederación de Trabajadores Urbanos de Bolivia en el centro de la ciudad.

Una marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) desde la avenida Montes y la Cervecería Boliviana Nacional a las 08:00.

Un mitin de protesta del colectivo “La Paz Limpia” en inmediaciones del Palacio Consistorial.

Foto: Comunicado de la Policía Boliviana. Policía.

Asimismo, se informó que la Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías, mientras que las clases escolares fueron suspendidas debido al paro nacional convocado por el magisterio urbano.

Las autoridades pidieron a conductores y peatones tomar previsiones ante la intensa jornada de movilizaciones y conflictos sociales que se desarrollan en el departamento paceño.

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