Atención en La Paz: estos son los puntos de bloqueo y marchas para este lunes

Las movilizaciones incluyen marchas de maestros, protestas de la COB y bloqueos interprovinciales. También se confirmó el cierre de accesos a Plaza Murillo y la suspensión de clases.
11/05/2026 7:24
Escuchar esta nota
La Policía Boliviana emitió un reporte actualizado sobre los principales puntos de bloqueo y movilizaciones previstas para este lunes 11 de mayo en el departamento de La Paz, donde se prevén marchas, protestas y cortes de vías desde tempranas horas de la mañana.
De acuerdo con el informe actualizado a las 06:00, existen bloqueos en distintas carreteras interdepartamentales e interprovinciales que afectan rutas hacia los Yungas, Oruro, Copacabana, Desaguadero y Viacha.
Entre los puntos de bloqueo identificados se encuentran:
La carretera La Paz – Yungas, en el municipio de Palos Blancos, provincia Caranavi.
La carretera La Paz – Oruro, en Sica Sica, Konani, Patacamaya y Achica Arriba.
La ruta hacia Copacabana, con bloqueos en Batallas y Achacachi.
La carretera a Desaguadero, afectada en Tiahuanacu, Jesús de Machaca y Guaqui.
La vía hacia Viacha, con cortes en Viacha, Charaña y el puente Jacha Tupo.
La Policía recomendó a la población utilizar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en los desplazamientos.
Además de los bloqueos carreteros, también se anunciaron movilizaciones en el centro paceño durante esta jornada.
Entre las protestas previstas figuran:
Una marcha de protesta de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz desde la Casa Social del Maestro a partir de las 08:30.
Un paro movilizado de la Confederación de Trabajadores Urbanos de Bolivia en el centro de la ciudad.
Una marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) desde la avenida Montes y la Cervecería Boliviana Nacional a las 08:00.
Un mitin de protesta del colectivo “La Paz Limpia” en inmediaciones del Palacio Consistorial.
Asimismo, se informó que la Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías, mientras que las clases escolares fueron suspendidas debido al paro nacional convocado por el magisterio urbano.
Las autoridades pidieron a conductores y peatones tomar previsiones ante la intensa jornada de movilizaciones y conflictos sociales que se desarrollan en el departamento paceño.
Mira la programación en Red Uno Play