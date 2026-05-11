Paro de maestros deja sin desayuno escolar a estudiantes en La Paz

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció la suspensión de la entrega del Alimento Complementario Escolar, conocido como desayuno escolar, debido al paro movilizado de 24 horas convocado por la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz (FDTEULP).

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía informó que la medida se aplicará este lunes 11 de mayo en todas las unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial del municipio paceño.

Foto: Comunicado de la acaldía paceña. GAMLP.

La decisión surge luego de que el magisterio urbano confirmara un paro nacional movilizado exigiendo mayor presupuesto para educación, creación de ítems y nivelación de horas para docentes.

La Alcaldía aclaró que esta determinación responde a una situación ajena a la voluntad del Gobierno Municipal y reafirmó su compromiso con el bienestar de los estudiantes.

“Agradecemos profundamente su comprensión ante esta situación ajena a la voluntad del Gobierno Municipal y reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por el bienestar de los estudiantes de nuestro municipio”, añade el comunicado.

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