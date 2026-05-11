Exministro de Hidrocarburos acude a declarar a la Felcc por caso combustibles

El exministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinacelli, se presentó este lunes en dependencias de la unidad de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración dentro de las investigaciones sobre el contrato de compra de crudo entre YPFB y Trafigura.

La exautoridad llegó hasta oficinas policiales en horas de la mañana para brindar información requerida por los investigadores.

A su salida, la exautoridad señaló que no emitiría declaraciones para no afectar el desarrollo de las indagaciones.

“Vine aquí en calidad de testigo a colaborar con las investigaciones, como las investigaciones están en proceso, entonces me reservo el derecho de opinar sobre cuales son los casos los cuales yo asistí como testigo”, explicó Medinaceli.

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