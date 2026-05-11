TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacionales

Exministro de Hidrocarburos acude a declarar a la Felcc por caso combustibles

La exautoridad de Hidrocarburos se presentó en la unidad de Corrupción Pública para brindar información técnica. A su salida evitó dar detalles a la prensa para no entorpecer la investigación.

Red Uno de Bolivia

11/05/2026 11:03

Medinaceli antes de ingresar a la Felcc en La Paz. Foto APG

Escuchar esta nota

El exministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinacelli, se presentó este lunes en dependencias de la unidad de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración dentro de las investigaciones sobre el contrato de compra de crudo entre YPFB y Trafigura.

La exautoridad llegó hasta oficinas policiales en horas de la mañana para brindar información requerida por los investigadores.

A su salida, la exautoridad señaló que no emitiría declaraciones para no afectar el desarrollo de las indagaciones.

“Vine aquí en calidad de testigo a colaborar con las investigaciones, como las investigaciones están en proceso, entonces me reservo el derecho de opinar sobre cuales son los casos los cuales yo asistí como testigo”, explicó Medinaceli.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD