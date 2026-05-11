Lotería Nacional regalará Bs 500.000: así puedes participar del sorteo “Te Amo Mamá”

Con motivo del Día de la Madre, la Lotería Nacional lanzó el sorteo especial “Te Amo Mamá”, una campaña que repartirá más de medio millón de bolivianos en premios y que ya genera expectativa entre los jugadores en todo el país.

El premio mayor será de Bs 500.000, además de otros importantes montos económicos y cientos de premios adicionales.

Premios del sorteo “Te Amo Mamá”

Premio Mayor: Bs 500.000.

Segundo Premio: Bs 30.000.

Tercer Premio: Bs 15.000.

700 premios de Bs 50.

El sorteo se realizará el próximo 3 de junio de 2026 y cada billete tiene un costo de Bs 50.

Desde la entidad destacaron que la iniciativa busca celebrar a las madres bolivianas con “suerte y amor”, incentivando además la compra digital de billetes.

¿Cómo comprar la lotería online?

Las personas interesadas pueden adquirir su billete desde cualquier celular o computadora siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la Lotería Nacional:

https://www.lonabol.gob.bo/index.html Registrarse con correo electrónico y contraseña. Elegir el número de billete deseado. Realizar el pago mediante código QR. Recibir automáticamente el billete digital.

La modalidad online busca facilitar el acceso al sorteo y evitar filas, permitiendo que más personas participen desde cualquier punto del país.

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