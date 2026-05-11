Policía reconoce a efectivo que enfrentó a delincuentes armados en La Cancha de Cochabamba

El sargento Ariel Quispe Mamani fue reconocido este lunes por la Policía Boliviana tras frustrar el atraco armado a una librecambista registrado la pasada semana en la zona de La Cancha, en la ciudad de Cochabamba.

El acto se desarrolló durante la "Hora Mística" del Comando Departamental de la Policía y contó con la presencia del subcomandante general de la institución, Juan Román Peña Rojas, además de jefes policiales y representantes de empresas privadas.

Junto a Quispe también fueron distinguidos los sargentos Marco Antonio Vilca Calderón y Freddy Vargas Balcera, quienes participaron en la intervención policial que evitó el robo a la comerciante.

Las autoridades destacaron la rápida reacción de los efectivos, quienes enfrentaron a delincuentes armados que dispararon durante el atraco frustrado.

“El policía intervino en el momento preciso. Unos segundos más y la víctima podía perder la vida”, afirmó Peña Rojas durante el acto de reconocimiento.

La autoridad policial resaltó que la acción de los uniformados evitó una posible tragedia y destacó la vocación de servicio de los efectivos que participaron del operativo.

Durante la ceremonia, los policías recibieron memorándums de felicitación y reconocimientos entregados por empresas privadas, entre ellos estadías familiares en un hotel y entradas al cine con vales de consumo.

El hecho ocurrió el pasado viernes en las inmediaciones de las calles Punata y Tarata, en la zona de La Cancha, donde varios antisociales interceptaron a una librecambista para robarle dinero.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el sargento Ariel Quispe empujó a uno de los delincuentes armados cuando apuntaba a la víctima. El antisocial disparó dos veces, pero no logró herir ni a la comerciante ni al efectivo policial.

Por este caso, uno de los implicados fue enviado con detención preventiva al penal de El Abra, mientras la Policía continúa la búsqueda de otros presuntos cómplices involucrados en el atraco armado.

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