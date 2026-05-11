“Los disparos pasaron cerca de mi cabeza”: policía relata cómo evitó atraco a librecambista en Cochabamba

El sargento Ariel Quispe Mamani relató cómo arriesgó su vida para impedir el atraco a una librecambista en la zona de La Cancha, en la ciudad de Cochabamba. El hecho ocurrió el pasado viernes y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El efectivo policial dijo que acudió al lugar tras el llamado de una transeúnte que alertó sobre el asalto a una mujer. “Nosotros acudimos al llamado de una transeúnte que nos indicó sobre el atraco a una persona de sexo femenino, donde mi persona y mis camaradas acudimos”, relató.

Contó que al llegar observó que la víctima estaba siendo agredida físicamente en el suelo mientras uno de los delincuentes le apuntaba con un arma de fuego. “Yo corrí directamente donde la persona que estaba sufriendo el atraco cuando me percaté de que le estaban agrediendo físicamente y allí vi cómo le estaban apuntando a la señora”, indicó.

Quispe explicó que decidió empujar al antisocial para proteger a la víctima, momento en el que el delincuente disparó dos veces. “Le empujé al antisocial, quien disparó dos veces. Los proyectiles pasaron cerca de mi cabeza; me dejaron aturdido y en estado de shock”, relató.

El sargento señaló que luego logró alejar a la mujer del lugar y ponerla a salvo en las inmediaciones de la calle Tarata, cerca de la Terminal de Buses. “Vi que la vida de la señora estaba en peligro; tenía que proteger la vida de la ciudadana. Cumplí con mi deber de proteger a la población”, afirmó.

El intento de atraco ocurrió en inmediaciones de las calles Punata y Tarata, una de las zonas comerciales más concurridas de Cochabamba. Las imágenes de seguridad muestran a los antisociales disparando en pleno centro comercial, hecho que generó preocupación entre comerciantes y vecinos.

En este caso, uno de los implicados fue enviado con detención preventiva al penal de El Abra tras su audiencia de medidas cautelares. Según la Policía y el Ministerio Público, el acusado cuenta con antecedentes por robo agravado, homicidio y violencia intrafamiliar.

Las autoridades continúan buscando a al menos tres presuntos cómplices que participaron en el asalto armado. El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, destacó la intervención del sargento y calificó su actuación como heroica.



Mira la programación en Red Uno Play