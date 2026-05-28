Intervienen casa del venezolano que asesinó a un joven deportista en Los Negros

El personal de inteligencia del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) intervino la casa del ciudadano venezolano acusado de asesinar a un deportista en la localidad de Los Negros. Las autoridades policiales confirmaron que el inmueble del sospechoso fue allanado con el objetivo de lograr su captura inmediata, aunque el imputado se dio a la fuga.

Operativo de búsqueda y Plan Z

La Policía Boliviana identificó formalmente a la víctima fatal de este violento ataque armado como Ronaldinho Rojas Choque, un joven deportista de 27 años. Tras confirmarse el deceso, las fuerzas del orden activaron el denominado "Plan Z" y movilizaron a diversos grupos de inteligencia en toda la región de los valles cruceños.

Las primeras investigaciones señalan que el trágico hecho de sangre se originó tras una fuerte discusión por celos entre el sospechoso y su esposa. Posteriormente, el agresor abandonó el lugar del altercado y regresó portando una escopeta con la cual disparó de forma indiscriminada contra quienes acompañaban a la mujer.

Saldo fatal y un herido estable

A causa de los impactos de bala recibidos en el tórax, Rojas Choque perdió la vida de forma lamentable mientras era trasladado de emergencia al hospital de la zona. En el mismo incidente, otra persona resultó herida por un proyectil de arma de fuego en la pierna, aunque actualmente permanece estable y fuera de peligro.

El Ministerio Público abrió una causa penal por el delito de asesinato contra Franz Quiroz Campos, ciudadano venezolano de 35 años que es buscado intensamente. Asimismo, se emitió una alerta formal a todos los puestos de control fronterizo y carreteras nacionales para evitar que el presunto homicida logre abandonar el territorio del país.

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