Identifican a joven deportista asesinado en Los Negros y buscan a extranjero acusado del crimen

La Policía identificó al joven deportista asesinado en la localidad de Los Negros, en los valles cruceños, como Ronaldinho Rojas Choque, de 27 años, quien perdió la vida luego de recibir un impacto de bala en el tórax durante un ataque armado ocurrido la noche del hecho.

De acuerdo con el reporte policial, otra persona también resultó herida por arma de fuego en la pierna y permanece estable y fuera de peligro.

El principal sospechoso del crimen fue identificado como Franz Quiroz Campos, de nacionalidad venezolana y de 35 años, quien actualmente se encuentra prófugo. El Ministerio Público abrió una investigación por el delito de asesinato y emitió una orden de aprehensión en su contra.

Personal del DACI, grupo de inteligencia de la Felcc, realizó un allanamiento en el domicilio del acusado; sin embargo, el extranjero no fue encontrado.

Según las primeras investigaciones, el hecho se habría originado tras una discusión por celos entre el sospechoso y su esposa. Posteriormente, el hombre abandonó el lugar y regresó armado con una escopeta, comenzando a disparar contra las personas que acompañaban a la mujer.

“El ciudadano venezolano se discute con su esposa, sale del lugar y vuelve con un arma de fuego. Empieza a disparar a los acompañantes de la señora. Uno fallece durante el traslado al hospital y el otro queda herido, pero estable”, informó Guzmán.

Producto de los disparos, Ronaldinho Rojas falleció mientras era trasladado al hospital de Los Negros, mientras que la segunda víctima logró sobrevivir.

Tras el ataque, la Policía activó el “Plan Z” y movilizó grupos de inteligencia en la región de los valles cruceños para dar con el paradero del sospechoso, quien escapó en un vehículo después de cometer el crimen.

Asimismo, se emitió una alerta a todos los puestos de control policial tanto en la región como a nivel nacional para evitar la fuga del acusado.

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