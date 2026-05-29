Del sector avícola al colapso agropecuario: Cochabamba se declara en “desastre económico” tras 11 días de bloqueos

El aparato productivo de la región se encuentra al borde del colapso. Los avicultores del municipio de Pocona se declararon oficialmente en estado de emergencia tras emitir un pronunciamiento donde denuncian una situación insostenible debido a los bloqueos de carreteras. El sector advierte que la falta de alimento (maíz procedente de Santa Cruz), pollitos BB e insumos veterinarios está provocando pérdidas totales y un escenario alarmante dentro de las granjas.

Los pequeños y medianos productores enfatizaron que no pertenecen a ningún partido político y que su único pedido a los gobiernos departamental y nacional es que se levanten las medidas de presión, se garantice la libre transitabilidad y se les permita seguir trabajando.

Un panorama desolador: Aves empiezan a canibalizarse

La crisis en Pocona golpea a decenas de granjas que ven cómo el esfuerzo de meses se desvanece. Según los reportes, existen más de 60.000 aves atrapadas que no han podido ser retiradas para su comercialización. Al no contar con alimento, los animales han comenzado a canibalizarse en los galpones, una situación crítica que coincide con la progresiva escasez de pollo en los mercados de La Paz y Cochabamba.

"No solamente estamos en emergencia; el sector productivo en el campo está en desastre económico con un alto impacto social. Este tipo de pérdidas seguramente no se van a poder reparar ni en un año", lamentó Rolando Morales, representante de la Cámara Agropecuaria.

El dirigente cuestionó duramente la inacción de las autoridades tras 27 días de bloqueo a nivel nacional y 11 días de cerco radical en Cochabamba, afectando los cuatro puntos cardinales y la región del Valle Alto. Morales reveló que hace ocho días se solicitó formalmente al Ministro de Gobierno la apertura de un corredor humanitario para trasladar las aves a los faineadores y mercados, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.

Efecto dominó: Todo el agro cochabambino está "en quiebra"

La parálisis vial no solo destruye a la avicultura; la cadena logística completa —que incluye a proveedores de insumos, transportistas, mayoristas y porcinocultores— se encuentra totalmente paralizada. El impacto se extiende a otros rubros clave de la región:

Bananas, piña y palmito: Producción y empaque suspendidos en el Trópico. Están en riesgo los mercados de exportación a Argentina, afectando a 30.000 familias .

Piscicultura: El sector piscícola cochabambino, el principal proveedor de peces del país, reporta un freno total que afecta a 9.000 familias .

Floricultores, horticultores y paperos: Se declaró una quiebra definitiva en el sector de las flores, mientras que los productores de hortalizas y papa reportan pérdidas irreparables al no poder sacar sus cosechas.

El sector agropecuario advierte que el consumidor final comenzará a sentir el impacto más duro a partir de este fin de semana. Ante la falta de soluciones a corto plazo y la ausencia de "una luz al final del túnel", se prevé un incremento inmediato de precios en el escaso producto que aún queda disponible en los mercados de la capital cochabambina.

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