Franklin Pareja: Debates en La Paz y El Alto revelan fragmentación y falta de propuestas estructurales

A menos de una semana de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el analista político Franklin Pareja realizó un balance crítico sobre los debates municipales celebrados este fin de semana. Para el experto, el panorama actual se caracteriza por una oferta electoral saturada que, lejos de informar, ha generado confusión y un preocupante desinterés en el electorado.

El Alto: Entre la informalidad y la diatriba personal

Respecto al debate en la urbe alteña, Pareja lamentó que los candidatos no estuvieran a la altura de los desafíos de una ciudad con altas tasas de inseguridad e informalidad. Según el analista, el encuentro se desvió hacia el ataque personal en lugar de abordar soluciones técnicas.

"Vimos más que todo confrontaciones casi de orden personal y muy poco en la parte programática y en la parte referida a los temas centrales, que es la economía, la planificación, el desarrollo urbano, la vialidad, el urbanismo, el medio ambiente, salud, educación", afirmó Pareja.

La Paz: Una ciudad estancada con promesas "calcadas"

En el caso de la sede de Gobierno, el análisis destaca una coincidencia superficial en los programas de gobierno, lo que refleja un estancamiento de décadas. Pareja observó que las banderas electorales —como la lucha contra la corrupción— carecen de sustento en la trayectoria de quienes las proponen.

"Es como si estuviéramos otra vez hace 10, 15, 20 años... Es prácticamente calcado y eso hemos escuchado nuevamente. Esto nos hace ver dos cosas: primero, que La Paz está profundamente estancada; y la segunda, que casi el 50% de los paceños no tiene todavía definido por quién va a votar".

El riesgo de la "atomización" y el voto de último minuto

Uno de los puntos más alarmantes del análisis es la falta de un candidato "puntero" en La Paz, a diferencia de Santa Cruz, donde Mamen Saavedra mantiene una ventaja clara. Esta dispersión del voto podría derivar en una crisis de gobernabilidad tras las elecciones.

Fragmentación: La ausencia de favoritos podría resultar en un Concejo Municipal "muy atomizado".

Indecisión: Alrededor de la mitad de la población no se siente seducida por ninguna propuesta.

Voto en la urna: Pareja vaticina que muchos paceños decidirán su voto el mismo domingo frente a la papeleta.

"En Bolivia desafortunadamente no votamos por el mejor, votamos por el menos malo y eso también es otro problema estructural que nos lleva a elecciones donde no tenemos lamentablemente una convicción en el voto", sentenció el analista.

Los tres grupos de candidatos en competencia

Para concluir, Pareja clasificó la oferta electoral en tres niveles según su posicionamiento:

Los posicionados: Candidatos conocidos (aunque no necesariamente por buena gestión). Los que transicionan: Figuras como Waldo Albarracín, Miguel Roca o Valencia, que intentan ganar terreno en el ámbito municipal. Los participantes: Cerca de 10 candidatos con probabilidades mínimas y números marginales en las encuestas.

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