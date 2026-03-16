“¿Do you speak English?”: el cruce entre Roca e Iturralde en el debate

Si el primer bloque fue de propuestas, el segundo fue de confrontación pura. Xavier Iturralde (ASP) se convirtió en el centro de los ataques de sus oponentes, pero lejos de retroceder, el candidato respondió con ironía, respuestas en otros idiomas y duros calificativos que dejaron atónitos a los televidentes.

Choque de idiomas y profesiones con Miguel Roca

Uno de los momentos más comentados fue el cruce con Miguel Roca (Somos La Paz), quien puso en duda la capacidad de Iturralde para atraer inversión extranjera y cuestionó su formación académica preguntándole: "Do you speak English?".

Iturralde no solo le respondió fluidamente en inglés, sino también en alemán, para luego rematar con una frase que encendió el set: "No tengo por qué estarte mostrando mis títulos. Tú no eres ni mi papá ni mi jefe... te deberías lavar las orejas". El candidato ratificó ser profesional en Comercio Exterior con especialidades en economía y política liberal.

Tensión con el Alcalde por el caso Llojeta

El actual alcalde y candidato, Iván Arias (SPBC), lanzó un dardo personal al mencionar un presunto vínculo familiar de Iturralde con un empresario del Cementerio Los Andes, implicado en desastres de suelos.

Iturralde devolvió el golpe con frialdad: "Si es culpable, ¿por qué no lo ha metido preso usted? ¿Por qué está trabajando usted tan tranquilo sin hacer su trabajo?". Atribuyó los desastres de la ciudad a la falta de mantenimiento de embovedados y a loteamientos que, según él, la actual gestión no controla.

"Vete a vivir a Cuba": La defensa del modelo liberal

Iturralde mantuvo duros intercambios con los candidatos de tendencia progresista o estatista:

A César Dockweiler (IH): Le negó cualquier voto de confianza. "Usted viene de un sistema que destrozó la industria manufacturera... no confío en un socialista que destrozó la economía de La Paz".

A Raúl Daza (FRI): Quien lo acusó de demagogo por querer eliminar impuestos, Iturralde lo mandó a "vivir a Cuba" si cree que el 100% de la producción debe quedarse en manos del Estado. "Cobrar impuestos por vender un auto usado es inmoral", sentenció.

A Luis Siles (UPC): Defendió la privatización del manejo del PumaKatari. "Tu casa es privada, 'Chichi'. Si lo público es mejor, dónala al Estado", respondió, aclarando que busca una concesión para salvar los buses de la desaparición.

El "Voucher" y la soberanía del ciudadano

Ante la crítica de "Nemo" Rivero sobre si era populista o liberal por regalar "vouchers", Iturralde dio una lección de teoría económica citando a Milton Friedman: "El voucher es el sistema más liberal que existe porque subvenciona al ciudadano (demanda) y no al sistema centralista (oferta). El ciudadano decide qué comprar".

Finalmente, respondió a Jorge Dulón (MTS), quien lo acusó de soberbio. Iturralde fue tajante: "Esto es un debate, no un diálogo. No voy a dialogar con organizaciones sociales que solo piden 'pegas' para feudalizar la alcaldía".

Mira la programación en Red Uno Play