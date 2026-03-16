“La alcaldía para los vecinos, La Paz para el mundo”: la propuesta de Cuevas

Con un perfil académico y presentándose como un "ciudadano de a pie", Ricardo Cuevas, candidato por el Movimiento por la Soberanía (MPS), expuso su visión de ciudad en el debate municipal. A sus 32 años y con una formación volcada al Derecho y el Control Social, Cuevas lanzó una crítica directa a la "demagogia" de los políticos tradicionales, proponiendo un modelo de gestión que busca conectar las necesidades barriales con el mercado global.

Su propuesta se fundamenta en un binomio estratégico: "La alcaldía para los vecinos, La Paz para el mundo".

Una alcaldía sin trabas

El primer eje de Cuevas apunta a una reforma administrativa profunda. Según el candidato, el sistema actual de la Alcaldía paceña está diseñado para generar corrupción a través de la burocracia. "Necesitamos cambiar el sistema de administración que hoy impide que los trámites salgan de manera ágil", señaló, prometiendo una gestión volcada a facilitar la vida del contribuyente y garantizar la seguridad jurídica mediante el cumplimiento y modificación de normas municipales vigentes.

El turismo como "salvavidas" económico

A diferencia de otros candidatos que propusieron grandes obras de infraestructura vial, Cuevas centró el desarrollo paceño en su identidad cultural y paisajística.

Mercados turísticos: Propuso transformar los mercados populares, no solo como centros de abasto, sino como puntos de atracción internacional, lo que requeriría una reestructuración total de la Unidad de Mercados.

Inversión social: El candidato aseguró que los ingresos generados por el potenciamiento del turismo serán destinados directamente a los pilares básicos: salud (priorizando insumos antes que sistemas millonarios), educación, transporte y seguridad ciudadana.

Salud: Insumos antes que cemento

En uno de los puntos más realistas de su intervención, Cuevas cuestionó la inversión en "sistemas millonarios" de salud cuando los centros hospitalarios carecen de lo básico. Propuso que la prioridad de su gestión será dotar de insumos y equipamiento inmediato para atender a la población, antes de embarcarse en proyectos de construcción a largo plazo.

"Yo los invito a que ustedes, al igual que yo, podamos soñar en este plan", concluyó Cuevas, apelando al electorado joven y a aquellos paceños cansados de la polarización política, posicionando al orden y la dignidad como las metas finales de su eventual administración.

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