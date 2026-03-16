Trámites exprés, transporte, seguridad, desarrollo y transparencia: estos son los ejes que plantea Siles para transformar La Paz

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el partido Unión Por el Cambio (UPC), Luis Eduardo Siles, presentó durante el debate municipal una serie de propuestas orientadas a mejorar la competitividad, el transporte y la gestión pública en el municipio.

En su intervención, Siles señaló que La Paz es la única ciudad capital o sede de Gobierno en América Latina que está perdiendo población.

Explicó que desde 2012 hasta la fecha la ciudad habría reducido su población en alrededor de 5.000 habitantes, una situación que atribuyó a la falta de competitividad y oportunidades.

Ante ese escenario, el candidato afirmó que cuenta con un plan estructurado para enfrentar los principales desafíos de la ciudad.

Entre sus propuestas destacó la implementación de trámites “exprés” en un plazo de 24 horas, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.

En materia de movilidad urbana, planteó la creación de un nuevo sistema de transporte basado en estudios técnicos que definan rutas, flujo de pasajeros y necesidades del servicio.

Su propuesta contempla integrar distintos medios de transporte como los buses Puma Katari, el sistema de Mi Teleférico, minibuses y el proyecto del auto tren, con el objetivo de mejorar la conexión y reducir los problemas de movilidad en la ciudad.

Respecto a la seguridad ciudadana, Siles sostuvo que las acciones deben realizarse en coordinación con la Policía, ya que los municipios no tienen atribuciones directas para intervenir en las funciones policiales.

Como cuarto eje de su propuesta, el candidato mencionó el desarrollo sostenible, que incluiría la promoción de huertos urbanos para producir alimentos más saludables y reducir el consumo de verduras contaminadas con metales pesados.

Finalmente, aseguró que su eventual gestión municipal estará marcada por la transparencia, con una administración que funcione “como una caja de vidrio”, donde la ciudadanía pueda observar de forma clara el uso de los recursos públicos.

Las propuestas se presentaron durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo. En esa jornada, los bolivianos elegirán gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales que asumirán la gestión pública en el siguiente periodo.





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