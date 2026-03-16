Alcaldía La Paz: Rodrigo Rivera propone impulsar turismo, gastronomía y educación con IA

Durante el debate de candidatos a la Alcaldía de La Paz, el postulante Rodrigo Rivera Nava, de Nueva Generación Patriótica (NGP), presentó parte de su propuesta de gobierno centrada en la reactivación económica, el fortalecimiento del turismo y el impulso a la gastronomía local.

“El municipio va a ayudar a la reactivación económica del país apoyándose en el turismo y la gastronomía. Un turista gasta aproximadamente 100 dólares al día y en gastronomía ocurre algo similar”, señaló el candidato durante su intervención.

Trabajo coordinado entre niveles de gobierno

Rivera también planteó la necesidad de reducir la burocracia administrativa y promover un trabajo coordinado entre el Gobierno central, la Gobernación y el sector privado para impulsar el desarrollo económico de la ciudad.

Según explicó, esta articulación permitiría fortalecer proyectos estratégicos y atraer mayor inversión.

Educación con tecnología e inteligencia artificial

En el área educativa, el candidato planteó implementar escuelas piloto con enfoque tecnológico, incorporando herramientas de inteligencia artificial, idiomas y nuevas metodologías de aprendizaje.

“Más allá de la currícula, proponemos la implementación de inteligencia artificial, tecnología e idiomas. La idea es que los estudiantes, al momento de graduarse, puedan rendir pruebas que les permitan especializarse y acceder a becas”, afirmó.

Reforma del sistema de salud municipal

En materia de salud, Rivera propuso crear un nuevo sistema de atención municipal que permita a los ciudadanos acceder a servicios médicos en cualquier distrito de la ciudad.

La iniciativa busca eliminar las largas filas y el sistema de fichas en los centros de salud.

“El objetivo es que la ciudadanía paceña pueda atenderse en cualquier distrito, sin filas ni fichas”, sostuvo.

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