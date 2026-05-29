"Los corrales están totalmente vacíos": Matarifes advierten que la carne podría comenzar a escasear y subir de precio

El conflicto por los bloqueos de carreteras en el país ya golpea con fuerza a la canasta familiar. Los corrales del Matadero Municipal de Cochabamba se encuentran prácticamente vacíos debido a la imposibilidad de trasladar ganado en pie desde el oriente boliviano, el principal proveedor de la región. Ante el desabastecimiento, los matarifes advierten un inminente incremento en el precio de la carne de res para el consumidor final.

El panorama en el centro de faenado municipal es desalentador y refleja la gravedad de la situación. Sectores productivos continúan sumándose a la lista de damnificados por las protestas que paralizan las rutas del país.

Desabastecimiento crítico en los corrales

Según los reportes del sector, la escasez ya es una realidad palpable. Durante una jornada habitual de operaciones, la actividad cayó a niveles mínimos que no logran cubrir la demanda local.

"Los corrales están totalmente vacíos. Se estima que en toda la mañana se ha debido faenear unas 50 o 60 cabezas, y eso es poco o nada; no va a alcanzar para el abastecimiento del departamento de Cochabamba, es la pura verdad", lamentó Isidoro Rocabado, representante de los Matarifes de Cochabamba.

El dirigente explicó que el mercado cochabambino depende en un 100% del ganado proveniente del departamento de Santa Cruz. Sin embargo, la persistencia de las medidas de presión —que iniciaron hace 28 días en La Paz y se masificaron en Cochabamba hace casi dos semanas— cortó por completo el flujo de suministro.

Plan de contingencia al límite y alza de precios

Para intentar mitigar la emergencia durante esta semana, los comercializadores recurrieron al ganado disponible en la cuenca lechera local y zonas aledañas. No obstante, este recurso de emergencia compuesto por animales mestizos (no de confinamiento) ya comenzó a agotarse y no da abasto.

Esta situación de escasez ya genera un efecto dominó en los costos de la cadena de comercialización:

Incremento actual: Los comercializadores denuncian que el precio del kilo gancho ya registra un incremento de hasta 5 bolivianos .

Consecuencia inmediata: Los matarifes advierten que este desfase se trasladará inevitablemente a los mercados populares, elevando el precio de la carne de res para el bolsillo de la población.

El sector se declaró en emergencia y extendió una alerta a las autoridades, advirtiendo que de continuar cerradas las vías con el oriente, el desabastecimiento en la llajta será total en los próximos días.

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