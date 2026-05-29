Diputado Manolo Rojas afirma que no retirará la denuncia contra Mario Argollo

El diputado del Partido Demócrata Cristiano afirmó que el dirigente de la COB debe someterse a la justicia sin condiciones y reiteró que la orden de aprehensión vigente por el caso de terrorismo no puede ser suspendida.

El diputado del PDC, Manolo Rojas, se refirió a la denuncia que mantiene contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en el marco de la instalación de la mesa de diálogo en La Paz. Rojas dejó claro que no retirará su denuncia y que el diálogo no debe condicionar la aplicación de la justicia.

“Sí, claro que sí, sería realmente una excusa muy absurda e ilegal. El que se solicite la suspensión de la orden de aprehensión vigente por el caso terrorismo, yo creo que es totalmente indebido. Para someterse a la justicia no debe existir condición alguna”, indicó Rojas durante la entrevista.

Denuncia por terrorismo

El diputado explicó que, aunque la orden de aprehensión por terrorismo se mantiene, Argollo tiene derecho a defenderse en libertad y a demostrar que cumple con su domicilio y actividades lícitas, siempre dentro del marco legal.

“Él tiene todas las condiciones para someterse a la justicia en libertad. No hay motivo para que el proceso sea condicionado por negociaciones políticas”, agregó Rojas.

Sobre el proceso que él mismo inició, el legislador detalló que la denuncia se relaciona con beneficios indebidos por una supuesta discapacidad de Mario Argollo, mientras que otros procesos, como la aprehensión por terrorismo, fueron iniciados de oficio por el Ministerio Público.

“Lo que yo nunca voy a recular es en el proceso donde el señor Argollo ha defraudado al Estado haciéndose pasar por discapacitado”, enfatizó Rojas, asegurando que se trata de un asunto de justicia y transparencia más allá de intereses personales.

Finalmente, Rojas sostuvo que la participación de Argollo en la mesa de diálogo y la paz social dependen de que los dirigentes se sometan a la ley, mostrando responsabilidad y disposición para colaborar con las investigaciones en curso.

“Cualquier boliviano transparente debe dar la cara ante la justicia. Esperamos que se presente al Ministerio Público sin temor y que cumpla con los procesos correspondientes”, concluyó el diputado.

Mira la programación en Red Uno Play