Carne de res se vende hasta en Bs.120 el kilo en mercados de La Paz

En un recorrido en mercados de la ciudad de La Paz en la zona comercial de Garita de Lima y Max Paredes, se constató que la escasez de carne en el día 28 de bloqueos de carreteras que golpea directamente a las familias que buscan productos básicos en medio de la crisis de abastecimiento. Muchas carnicerías permanecen cerradas, mientras que las que están abiertas venden carne de res a precios elevados y en cantidades limitadas.

“El kilo de pulpa está entre 100 y 110 bolivianos, la carne molida entre 80 y 100 bolivianos, y las costillas superan los 80 bolivianos”, explicó uno de los comerciantes del sector.

La oferta no es habitual, la carne disponible no alcanza para cubrir la demanda, obligando a las familias a llevar cantidades menores de lo habitual. Además, la carne de pollo es escasa y cara, y otros productos como huevos también presentan dificultades de abastecimiento.

“Está carito, pero afecta la economía, especialmente de los que no tienen para comprar algo más. La pulpa está 120 bolivianos y la molida 100 bolivianos”, comentó una consumidora que visitaba los comercios.

Afecta al bolsillo de las familias

Muchas familias deben buscar alternativas y adaptarse a los altos precios, mientras los comerciantes luchan por mantener la provisión limitada de carne de res en los mostradores.

“En este sector, los negocios que permanecen abiertos están atendiendo, pero la provisión de pollo y otros productos está muy limitada”, indicó Charcas, mostrando la situación crítica de abastecimiento en la ciudad.

La situación refleja cómo la escasez y el encarecimiento de productos básicos continúan afectando la economía familiar, especialmente en distritos densamente poblados como Garita de Lima y Max Paredes.

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