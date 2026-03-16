Santa Cruz: Barras encienden el ambiente antes del debate por la alcaldía

La capital oriental no solo vive el debate puertas adentro; en las calles, la democracia se siente con fuerza. Desde tempranas horas de la noche, los exteriores del recinto donde se llevará a cabo el Debate Alcaldía Santa Cruz 2026 se han convertido en un escenario de fiesta y fervor político.

Las barras de los diferentes candidatos han llegado de forma masiva, pintando las aceras con los colores característicos de sus agrupaciones. Entre banderas que flamean al ritmo de las bandas y camisetas que identifican a cada bando, los simpatizantes compiten por quién demuestra mayor apoyo antes de que sus líderes ingresen al set de televisión.

Cánticos y banderas: El respaldo a los candidatos

El ruido de los bombos y los estribillos de campaña dominan el ambiente. Cada grupo ha buscado ubicarse estratégicamente para recibir a sus candidatos, quienes se espera arriben en los próximos minutos para participar en este espacio clave del Tribunal Supremo Electoral.

Ante la gran afluencia de simpatizantes, se registra una presencia policial para garantizar que el entusiasmo no derive en altercados entre los grupos opuestos. Hasta el momento, el clima es de celebración democrática, con cada bando respetando los espacios asignados mientras esperan el inicio de la transmisión a las 21:00.

Este debate es considerado por muchos analistas como el "punto de inflexión" para los votantes indecisos en Santa Cruz, una ciudad que siempre ha demostrado un alto nivel de participación y pasión política.

Vea las fotos:

Mira la programación en Red Uno Play