“Muchos candidatos se han copiado”: Fernández sobre hospital para mascotas

El debate por la Alcaldía de La Paz subió de tono durante la ronda de preguntas cuando el candidato Isaac Fernández Cano, de Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), respondió a cuestionamientos de sus contrincantes sobre corrupción, burocracia municipal y sus propuestas para la ciudad.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el candidato Waldo Albarracín le preguntó cómo enfrentaría la corrupción dentro del municipio.

Fernández respondió que su plan contempla transparentar los procesos de contratación pública.

“Tenemos el plan de que las licitaciones se hagan de manera pública, que no haya amigos ni diezmos. Los procesos deben ser mediante contratación pública y no con amigos”, afirmó.

Cruce por hospitales y crematorio de mascotas

Otro momento de polémica surgió cuando el candidato Jhonny Plata consultó si respaldaría la propuesta de crear un crematorio para mascotas.

Fernández aseguró que varias de las propuestas sobre bienestar animal ya habían sido planteadas por su equipo y acusó a otros candidatos de copiar sus ideas.

“Nosotros ya habíamos hablado del hospital de la mascota y muchos candidatos se han copiado. En cada macrodistrito tendremos hospitales para atenderlos. Hay candidatos que dicen que van a esterilizar y ni siquiera saben cuánto cuesta”, señaló.

Críticas a la burocracia municipal

Durante su intervención, el candidato Mario Silva cuestionó cómo Fernández planeaba combatir la burocracia dentro del Gobierno municipal.

El candidato de A-UPP respondió que la solución pasa por digitalizar los trámites administrativos.

“Un catastro tarda seis meses en salir cuando podría hacerse en tres horas. Vamos a evaluar el rendimiento de las personas”, sostuvo.

Turismo en las laderas

Por su parte, el candidato Rodrigo Rivera preguntó qué medidas impulsaría para reactivar la economía en las laderas paceñas.

Fernández respondió que estos sectores tienen potencial turístico.

“En las laderas hay lindos miradores que podemos impulsar. Tenemos que trabajar con el turismo y la gastronomía, dar oportunidad a las caseras”, afirmó.

Debate por impuestos y construcciones fuera de norma

El candidato Carlos Palenque cuestionó la viabilidad del plan denominado “ciudad de colores”, que propone incentivos tributarios por el pintado de fachadas.

Fernández respondió que esa propuesta no sería viable en la práctica porque no se puede aplicar una reducción tributaria de esa forma.

Más adelante, Fernando Valencia preguntó qué medidas tomaría frente a las construcciones fuera de norma.

“Tenemos entre el 75% y 80% de casas fuera de norma. Debemos trabajar con la Sociedad de Ingenieros, arquitectos y geólogos para ver dónde se puede regularizar y dónde no, pero previo análisis y no por amigos que apoyan”, sostuvo.

“Cinco meses cobrando sin trabajar”

El momento más tenso llegó cuando el candidato Óscar Sogliano cuestionó la gestión de Fernández en anteriores funciones públicas.

El postulante respondió con una crítica directa a sus adversarios.

“No pueden decir que hicimos mala gestión cuando han estado cinco meses cobrando sin trabajar”, lanzó.

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