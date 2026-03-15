Intensifican capacitación para más de 200 mil jurados electorales en todo el país

Bolivia alista a sus 200.634 jurados electorales mediante jornadas intensivas de capacitación técnica en puntos estratégicos del país. En Santa Cruz, el Coliseo de la Villa Primero de Mayo recibe a ciudadanos locales, de provincias e incluso de otros departamentos.

Teresa Soliz, responsable de dicho Megacentro, explicó: “Ya vamos a comenzar la segunda jornada que es en la tarde. En todos los coliseos estamos haciendo las capacitaciones a todos los jurados electorales rezagados, todos los que no han podido participar en la capacitación en sus recintos donde emiten su voto, también quienes son de provincia pueden venir, incluidos de otros departamentos".

La funcionaria añadió que "la afluencia de jurados electorales ha estado aumentando cada vez más; es un proceso moroso, pero tienen que cumplir. Los jurados tienen que reforzar los conocimientos para cumplir con sus funciones para ese día de las elecciones".

“La capacitación dura por lo general entre dos o tres horas, dependiendo de cómo aprendan los jurados; les hacemos practicar, hacen llenado de actas, hojas de trabajo, hacen un examen para ver qué tanto han aprendido para que ese día hagan un buen llenado. Si tienen dudas pueden capacitarse dos o tres veces, las que necesiten; solo deben traer su memorando que son jurados y anotarse en la lista y pasar el curso; el horario en el coliseo es de capacitación permanente de 9 de la mañana a 9 de la noche, hay 3 turnos, mañana, tarde y noche”, concluyó Soliz.

Por su parte, en Cochabamba se han habilitado cuatro turnos en la Av. José Manuel Villavicencio para cubrir desde las 08:00 hasta las 21:00 horas. Estas sesiones, que concluyen el 18 de marzo, son vitales para aprender la organización de la mesa y el conteo respectivo.

Es importante recordar que la inasistencia el día de los comicios conlleva una sanción económica severa. Los jurados que incumplan su rol serán multados con el 30% del salario mínimo vigente.

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