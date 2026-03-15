¿Contraste significativo de climas? Así estará el pronóstico en Bolivia este domingo 15 de marzo

Este domingo 15 de marzo, las nueve capitales departamentales de Bolivia presentan un escenario meteorológico de marcados contrastes geográficos. Un sistema de inestabilidad climática genera nubosidad persistente en el occidente, mientras que el oriente mantiene un ambiente húmedo y caluroso.

Oriente

En la región amazónica, Trinidad registra la temperatura más alta del país con una máxima de 31°C y una mínima de 22°C. Por su parte, Cobija mantiene un clima sofocante con una máxima de 30°C y una mínima de 21°C bajo cielos mayormente nublados.

La capital económica, Santa Cruz de la Sierra, amanece con una temperatura mínima de 22°C y espera alcanzar los 27°C por la tarde. El reporte meteorológico para la urbe cruceña advierte sobre una alta probabilidad de tormentas eléctricas intermitentes durante la jornada.

Valles

En los valles interandinos, Cochabamba vivirá un domingo templado con una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 12°C. La ciudad de Sucre presenta condiciones similares, con los termómetros oscilando entre una máxima de 21°C y una mínima de 11°C.

Hacia el sur del país, Tarija reporta una jornada marcada por la humedad y una temperatura máxima que se situará en los 24°C. La capital chapaca inició el día con una mínima de 15°C y vientos moderados provenientes del sector noroeste.

Occidente

En la zona del altiplano, la sede de gobierno, La Paz, registra un clima frío con una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 3°C. La nubosidad será densa en la urbe paceña, con un riesgo latente de chubascos aislados y nevadas en las zonas más altas.

La ciudad de Oruro presenta un panorama de cielos cubiertos con una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 4°C. En Potosí, los habitantes enfrentan la temperatura más baja del reporte nacional, con una mínima de 3°C y una máxima de 16°C.

Finalmente, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el incremento de ráfagas de viento en las tierras altas. Se prevé que estas condiciones de inestabilidad y alta humedad relativa se mantengan estables hasta el inicio de la próxima semana.

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