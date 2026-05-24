Mapa de transitabilidad: Conozca las carreteras bloqueadas y rutas cerradas en Bolivia este domingo

La Paz y Oruro concentran la mayor cantidad de puntos críticos, aunque también existen bloqueos en Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.
24/05/2026 7:22
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este domingo el mapa de transitabilidad de la Red Vial Fundamental y reportó decenas de rutas bloqueadas y tramos no transitables en varios departamentos del país, principalmente en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.
Según el reporte oficial al 24 de mayo de 2026, la mayor parte de las restricciones están relacionadas con conflictos sociales y bloqueos instalados en carreteras troncales, accesos interdepartamentales y rutas estratégicas para el transporte de pasajeros y carga.
La Paz y Oruro concentran la mayor cantidad de bloqueos
De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la ABC, los departamentos de La Paz y Oruro registran la mayor cantidad de puntos de bloqueo, especialmente en rutas que conectan con Desaguadero, Patacamaya, Caracollo, Viacha, Achiri y Curahuara de Carangas.
Entre los sectores afectados en La Paz figuran:
Río Seco
Sica Sica
Botijlaca
Patamanta
Achiri
Guaquí
Autopista La Paz – El Alto
Mientras que en Oruro se reportaron bloqueos en:
Lequepalca
Tukiña
Puente Desaguadero
Curva Paria
Chancadora
Sauce Mayu
Cruce Machacamarquita
Potosí, Cochabamba y Santa Cruz también registran cortes
La ABC también informó sobre múltiples rutas no transitables en Potosí, con bloqueos en sectores como:
Betanzos
Ventilla
Challamayu
Cruce Turuchipa
Cruce Chaquí
En Cochabamba persisten los cortes en:
Colomi
Paracti
Shinahota – Chimoré
Vinto
Cruce Tiraque
Puente San Jacinto
En Santa Cruz, además de bloqueos por conflictos sociales, también se reportan afectaciones por inundaciones y restricciones vehiculares. Entre los puntos observados están:
San Julián
Madrecitas
Puente Ichilo
San Lorenzo – Salinas
Rutas con restricciones y desvíos
El reporte también señala algunos tramos transitables con desvíos y restricciones vehiculares en departamentos como Pando, Tarija y Santa Cruz, donde se realizan trabajos de mantenimiento, conservación vial y limpieza de rutas.
La ABC recomendó a conductores y transportistas revisar el estado de las carreteras antes de viajar y tomar previsiones ante posibles cierres o demoras.
¿Dónde consultar el mapa de transitabilidad?
La población puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC https://transitabilidad.abc.gob.bo
También están habilitadas las líneas de emergencia: 800-10-7222 y al WhatsApp: 71219232
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