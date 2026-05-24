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Mapa de transitabilidad: Conozca las carreteras bloqueadas y rutas cerradas en Bolivia este domingo

La Paz y Oruro concentran la mayor cantidad de puntos críticos, aunque también existen bloqueos en Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.

Red Uno de Bolivia

24/05/2026 7:22

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este domingo el mapa de transitabilidad de la Red Vial Fundamental y reportó decenas de rutas bloqueadas y tramos no transitables en varios departamentos del país, principalmente en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

Según el reporte oficial al 24 de mayo de 2026, la mayor parte de las restricciones están relacionadas con conflictos sociales y bloqueos instalados en carreteras troncales, accesos interdepartamentales y rutas estratégicas para el transporte de pasajeros y carga.

La Paz y Oruro concentran la mayor cantidad de bloqueos

De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la ABC, los departamentos de La Paz y Oruro registran la mayor cantidad de puntos de bloqueo, especialmente en rutas que conectan con Desaguadero, Patacamaya, Caracollo, Viacha, Achiri y Curahuara de Carangas.

Entre los sectores afectados en La Paz figuran:

  • Río Seco

  • Sica Sica

  • Botijlaca

  • Patamanta

  • Achiri

  • Guaquí

  • Autopista La Paz – El Alto

Mientras que en Oruro se reportaron bloqueos en:

  • Lequepalca

  • Tukiña

  • Puente Desaguadero

  • Curva Paria

  • Chancadora

  • Sauce Mayu

  • Cruce Machacamarquita

Potosí, Cochabamba y Santa Cruz también registran cortes

La ABC también informó sobre múltiples rutas no transitables en Potosí, con bloqueos en sectores como:

  • Betanzos

  • Ventilla

  • Challamayu

  • Cruce Turuchipa

  • Cruce Chaquí

En Cochabamba persisten los cortes en:

  • Colomi

  • Paracti

  • Shinahota – Chimoré

  • Vinto

  • Cruce Tiraque

  • Puente San Jacinto

En Santa Cruz, además de bloqueos por conflictos sociales, también se reportan afectaciones por inundaciones y restricciones vehiculares. Entre los puntos observados están:

  • San Julián

  • Madrecitas

  • Puente Ichilo

  • San Lorenzo – Salinas

Rutas con restricciones y desvíos

El reporte también señala algunos tramos transitables con desvíos y restricciones vehiculares en departamentos como Pando, Tarija y Santa Cruz, donde se realizan trabajos de mantenimiento, conservación vial y limpieza de rutas.

La ABC recomendó a conductores y transportistas revisar el estado de las carreteras antes de viajar y tomar previsiones ante posibles cierres o demoras.

¿Dónde consultar el mapa de transitabilidad?

La población puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC https://transitabilidad.abc.gob.bo

También están habilitadas las líneas de emergencia: 800-10-7222 y al WhatsApp: 71219232

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