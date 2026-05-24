Mapa de transitabilidad: Conozca las carreteras bloqueadas y rutas cerradas en Bolivia este domingo

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este domingo el mapa de transitabilidad de la Red Vial Fundamental y reportó decenas de rutas bloqueadas y tramos no transitables en varios departamentos del país, principalmente en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

Según el reporte oficial al 24 de mayo de 2026, la mayor parte de las restricciones están relacionadas con conflictos sociales y bloqueos instalados en carreteras troncales, accesos interdepartamentales y rutas estratégicas para el transporte de pasajeros y carga.

La Paz y Oruro concentran la mayor cantidad de bloqueos

De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la ABC, los departamentos de La Paz y Oruro registran la mayor cantidad de puntos de bloqueo, especialmente en rutas que conectan con Desaguadero, Patacamaya, Caracollo, Viacha, Achiri y Curahuara de Carangas.

Entre los sectores afectados en La Paz figuran:

Río Seco

Sica Sica

Botijlaca

Patamanta

Achiri

Guaquí

Autopista La Paz – El Alto

Mientras que en Oruro se reportaron bloqueos en:

Lequepalca

Tukiña

Puente Desaguadero

Curva Paria

Chancadora

Sauce Mayu

Cruce Machacamarquita

Potosí, Cochabamba y Santa Cruz también registran cortes

La ABC también informó sobre múltiples rutas no transitables en Potosí, con bloqueos en sectores como:

Betanzos

Ventilla

Challamayu

Cruce Turuchipa

Cruce Chaquí

En Cochabamba persisten los cortes en:

Colomi

Paracti

Shinahota – Chimoré

Vinto

Cruce Tiraque

Puente San Jacinto

En Santa Cruz, además de bloqueos por conflictos sociales, también se reportan afectaciones por inundaciones y restricciones vehiculares. Entre los puntos observados están:

San Julián

Madrecitas

Puente Ichilo

San Lorenzo – Salinas

Rutas con restricciones y desvíos

El reporte también señala algunos tramos transitables con desvíos y restricciones vehiculares en departamentos como Pando, Tarija y Santa Cruz, donde se realizan trabajos de mantenimiento, conservación vial y limpieza de rutas.

La ABC recomendó a conductores y transportistas revisar el estado de las carreteras antes de viajar y tomar previsiones ante posibles cierres o demoras.

¿Dónde consultar el mapa de transitabilidad?

La población puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC https://transitabilidad.abc.gob.bo

También están habilitadas las líneas de emergencia: 800-10-7222 y al WhatsApp: 71219232

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