Bolivia se pronuncia tras el sismo en Chile y envía mensaje de solidaridad

Un nuevo movimiento sísmico registrado este martes en el norte de Chile generó preocupación en la región y provocó un pronunciamiento oficial del Gobierno de Bolivia, que expresó su solidaridad con el pueblo chileno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia manifestó su apoyo al Gobierno y a la población chilena tras el sismo registrado en la región de Antofagasta y otras zonas del norte del país vecino.

“Bolivia sigue con atención la información oficial emitida por las autoridades competentes en Chile y hace votos por el bienestar de la población, así como por el normal desarrollo de las labores de monitoreo, prevención y atención desplegadas por los organismos correspondientes”, señala parte del comunicado oficial.

Asimismo, la Cancillería boliviana remarcó la importancia de fortalecer la cooperación regional ante fenómenos naturales que afectan a distintos países de América Latina.

“Ante este tipo de eventos naturales que afectan a nuestra región, el Estado Plurinacional de Bolivia reafirma la importancia de la cooperación, la solidaridad y la unidad entre los pueblos latinoamericanos”, añade el pronunciamiento.

De acuerdo con el último reporte del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, durante la jornada se registraron varios movimientos telúricos de distinta intensidad en diferentes puntos del país.

Uno de los eventos reportados ocurrió a las 03:09 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 3.6. El epicentro se ubicó a 151 kilómetros al oeste de Lebu y tuvo una profundidad de 20 kilómetros.

Chile es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos constantes movimientos generan frecuentes temblores y terremotos.

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