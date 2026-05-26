“Hemos sido atacados”: Policía denuncia agresiones con dinamita en Parotani

La tensión volvió a estallar en Parotani. Entre explosiones, piedras y enfrentamientos, la Policía denunció que grupos movilizados atacaron directamente a los efectivos que realizaban operativos para mantener expedita la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto, aseguró que los uniformados fueron blanco de agresiones violentas mientras cumplían tareas de resguardo y desbloqueo en la zona.

“Hemos sido atacados por más de 200 personas con cachorros de dinamita”, afirmó la autoridad policial al referirse a los hechos registrados en las últimas horas.

Según Basto, el contingente policial y militar permanece desplegado en Parotani para garantizar el libre tránsito y cumplir con el mandato constitucional relacionado con la conservación del orden público y la defensa de la sociedad.

“Lo único que hacemos es garantizar la libertad de locomoción”, sostuvo el comandante, remarcando que los operativos buscan evitar el cierre total de la vía troncal.

Sin embargo, denunció que los movilizados no solo utilizaron piedras, sino también explosivos artesanales que —según dijo— fueron lanzados directamente contra los policías.

“Están atentando contra la integridad de los policías porque los cachorros de dinamita están siendo lanzados a la humanidad de los efectivos, prácticamente cometiendo un delito”, declaró.

El jefe policial fue más allá y advirtió que la situación ya no puede ser considerada únicamente como una protesta social.

“Ya no estamos hablando de personas que simplemente hacen reclamos, sino de una organización criminal que puede estar atentando contra la vida de los policías”, afirmó.

Durante los operativos, cuatro personas fueron arrestadas y trasladadas a dependencias de la Felcc bajo conocimiento del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Pese al clima de violencia, la Policía aseguró que continuará realizando operativos preventivos y de dispersión para impedir nuevos bloqueos y mantener habilitada la carretera.

“Nosotros vamos a cumplir lo que dice la ley en todo momento. Vamos a extremar recursos para mantener la vía expedita”, enfatizó el coronel Basto.

Las imágenes difundidas desde Parotani muestran momentos de alta tensión, con explosiones de dinamita, gases lacrimógenos y efectivos avanzando con escudos en medio de una nube de humo y piedras.

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